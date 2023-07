Así es el carísimo trofeo de campeón que destrozó Norris en Hungría: esto es lo que cuesta y lo que tarda en fabricarse

La locura poseyó a Lando Norris en el podio de Hungría. Su euforia tras lograr un meritorio puesto con McLaren —que se ha puesto las pilas a mitad de temporada— terminó con el carísimo trofeo de campeón del GP de Max Verstappen destrozado. Pero, ¿cuánto vale exactamente la copa y cuánto tarda en fabricarse?

El trofeo es obra de la fábrica húngara Herend, y está elaborado a mano en porcelana, lo que provocó que estallase en pedazos al caer al suelo. Un final para una pieza única valorada en 40.000 euros que ha generado la tristeza de la compañía, según ha revelado su director ejecutivo, Attila Simon, al periodista húngaro Sandor Mezsaros.

¿Se quedará 'Mad Max' sin el galardón que otorgan a los ganadores en Hungaroring? Lo cierto es que no, pues la fábrica ofrece una garantía de reemplazo de por vida para sus productos y ya ha comenzado con la producción de la copa del neerlandés

Sin embargo, el bicampeón del mundo no podrá ver el trofeo descansando en su vitrina hasta dentro de seis meses, el tiempo que la compañía necesita para reelaborar la pieza.

No pareció importarle mucho lo ocurrido a Verstappen, pues en la rueda de prensa posterior bromeó con Norris sobre lo ocurrido. "No sé qué ha pasado, Max lo puso en el borde", se excusó el británico. "La próxima vez me lo llevo", respondió el piloto de Red Bull, que sumó su novena victoria de la temporada en Hungría.