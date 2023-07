Así será la nueva operación de Sergio Rico: pasará por el quirófano próxima semana

El guardameta del PSG Sergio Rico continúa su recuperación en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde evoluciona muy favorablemente. La última novedad del futbolista fue anunciada este lunes, cuando trascendió que será sometido a una nueva operación por un aneurisma que retrasará ligeramente la fecha estipulada del alta.

Esta nueva intervención apenas será un paso más de un proceso que comenzó el pasado 28 de mayo, cuando Rico fue trasladado al hospital en helicóptero tras sufrir un aparatoso accidente con un caballo en El Rocío (Huelva). Entonces entró en la Unidad de Cuidados Intensivos, y allí permaneció 20 días en coma tras el duro traumatismo craneoencefálico sufrido en dicho accidente, antes ser trasladado a planta tras su buena evolución.

La próxima semana, el portero será tratado de un aneurisma, un abombamiento de una de las paredes de un vaso sanguíneo del cerebro que podría complicar la salud del jugador en caso de rotura. En principio no es una operación complicada, pues consiste en tan solo en taponarla con un catéter para evitar derrames en el futuro.

Eso sí, esta nueva intervención retrasará ligeramente un alta que tanto el futbolista como la familia veían muy próxima de cara a seguir con la recuperación en su domicilio de Sevilla.

El jugador ha evolucionado mucho mejor de lo esperado en las últimas semanas, y no ha perdido la ilusión de volver a vestirse de corto junto a sus compañeros del PSG, tal y como él mismo aseveró en un mensaje dirigido a la plantilla desde el hospital. Y lo cierto es que no es un sueño imposible, pues no se han detectado daños neuronales severos en el guardameta, lo que no le impediría volver a jugar al fútbol si completa la recuperación satisfactoriamente.