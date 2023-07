El FC Barcelona se encuentra concentrado en Los Ángeles para la gira de pretemporada. Y precisamente allí vive ahora Riqui Puig, a quien durante años se le vio como la gran promesa del club blaugrana, pero que finalmente tuvo que marchar a Estados Unidos para disfrutar del fútbol.

Aunque el joven futbolista está triunfando en la MLS, ha reconocido en las últimas horas que aún le duele cómo se fraguó su salida del Barça, club en el que llevaba toda la vida. Y no solo eso, pues también ha rajado de Xavi Hernández, que para él es el principal culpable de ese adiós.

"Me molestaron cosas pero sobre todo el hecho que después de estar dos meses de vacaciones, volvíamos todos menos los internacionales. A mí, Mingueza, Umtiti y Braithwaite nos dijeron que no podíamos ir a entrenar. Yo tenía contrato con el Barça. Era mi obligación ir a entrenar. Me presenté y al mister no le pareció bien y dijo que tenía que hacerle caso de no ir a entrenar porque si me lesionaba no podía salir del club", ha afirmado ante los medios.

Además, ha reconocido que la actitud del técnico blaugrana le ha sorprendido por su pasado: "Xavi llamó dos veces a mis padres para ir a Catar, también para hacer una cosa con otro club. Había buena relación entre mi familia y la suya, porque son de Terrassa. La verdad que eso es lo que más me duele como jugador y más como amigo que pensaba que mi familia era con la de Xavi".

A pesar de ese comportamiento, considera que no guarda "nada de rencor". "En el fútbol y en la vida todo puede volver y podemos vernos las caras otra vez. Si Xavi no me dio minutos es porque creyó que no tenía nivel o que otros tenían más nivel que yo", ha declarado.

Aun así, Riqui Puig tiene claro que siempre será del Barça: "Soy culé toda la vida. Tengo camisetas desde que soy pequeño. Fui a dos Champions como aficionado. La verdad que el sentimiento que tengo como culé creo que no va a cambiar nunca. Es verdad que ahora sí que estoy muy lejos, que cuesta también seguir el fútbol europeo, pero bueno, mi padre también es socio, soy socio, mi hermano es socio, y la verdad que es algo que no va a cambiar nunca".