La argentina Yamila Rodríguez se defiende tras la polémica por sus tatuajes: "Mi ídolo es CR7, ¿cuál es el problema?"

La delantera Yamila Rodríguez, presente en el Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda con la selección de Argentina, saltó a la fama a pocos días de comenzar el torneo por su colección de tatuajes. Cubriendo la práctica totalidad de su cuerpo, luce incontables dibujos y diseños en su anatomía, incluidos uno de Diego Armando Maradona y otro de Cristiano Ronaldo.

La ausencia de Leo Messi en esa terna de homenajeados en su piel levantó ampollas en redes sociales, especialmente en su país, donde resulta incomprensible que una jugadora de la albiceleste apoyase al archienemigo de la 'Pulga' en lugar de al capitán de la selección que logró la tercera Copa del Mundo en Qatar después de 36 años. Así, infinidad de insultos, desprecios y amenazas acosaron durante días a Yamila, que ha estallado y ha lanzado un mensaje contra el odio en sus redes sociales.

"Por favor, basta, no lo estoy pasando bien. ¿Cuándo dije que soy anti-Messi? Dejad de decir cosas que no son ciertas, porque de verdad lo estoy pasando mal, en medio de un Mundial en el que estoy representando a nuestro país" comienza aclarando Yamila, días después de su debut en la Copa del Mundo en la derrota de Argentina ante Italia por 1-0.

"No lo paso mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad... ¿Una no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Jamás dije que soy anti-Messi, jamás lo sería, es nuestro gran capitán en la selección. Que yo diga que mi inspiración es CR7 no quiere decir que odie a Messi" añade la delantera nacida en Posadas.

"A todos nos pueden gustar cosas distintas, y eso debería ser válido. A mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró, ¿Cuál es el problema? No estamos obligados a amar sólo a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio a sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele" finaliza su alegato la atacante albiceleste, que ya explicó antes de iniciarse el Mundial por qué admiraba tanto a Maradona y a Cristiano.

El tatuaje de Maradona admitió que se lo hizo "por lo que él (Diego) dio por la selección, que ahora me toca a mí también defender como lo hizo él. Fue más por una admiración a él y respeto como futbolista". En cambio con el extremo luso fue más allá: "A Cristiano lo aprecio muchísimo como persona y jugador, porque se supera más día a día y me inspira, es mi ídolo y punto. Aprendí muchas cosas de él, buenas y malas. Justo los dos mejores del mundo los tengo en la pierna izquierda".