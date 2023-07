Bruce Mwape, seleccionador de Zambia acusado de abusos sexuales, se enfrenta a la prensa antes del partido contra España

La selección española se enfrenta a Zambia este miércoles en el que será su segundo partido del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El encuentro ya está cargado de polémica extradeportiva, pues Bruce Mwape, seleccionador del conjunto africano, está siendo investigado por la FIFA por presuntas conductas sexuales inapropiadas en el vestuario.

"Si él quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí", afirmó una futbolista al diario The Guardian recientemente. "La Federación hace la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público y a las autoridades el éxito y la buena imagen. Pero detrás de escena, es muy feo", añadió.

Antes, la Asociación de Fútbol de Zambia (FAZ) remitió a la FIFA una investigación por las denuncias de abuso sexual en el combinado nacional. "Preferimos que un organismo independiente como la FIFA, que tiene la capacidad para hacerlo, pueda manejar las consultas. Definitivamente vamos a tomar sanciones; tenemos suficientes reglas y regulaciones dentro del fútbol con las que podemos lidiar", aseguraba en el comunicado.

La polémica ahora sigue más latente que nunca y se ha visto reflejado en la rueda de prensa previa al choque, donde el técnico ha protagonizado un enfrentamiento con los medios de comunicación que querían preguntarle por este asunto.

"No vamos a responder preguntar sobre este tipo", aseguró el personal de FIFA en la sala al comienzo. Sin embargo, los periodistas no cesaron y le preguntaron por el asunto desatando la tensión.

"¿De qué ambiente te refieres? ¿De qué estás hablando? Porque no me puedo apartar sin motivo, es algo que estás leyendo en los medios, en la prensa, pero la verdad saldrá a relucir. No hay que basarse en rumores solamente", afirmó cuando le preguntaron si había pensado en apartarse por esas acusaciones.

Una pregunta similar se le hizo a Barbra Banda, la jugadora que compareció también en la rueda de prensa. Sin embargo, no pasó apenas tiempo cuando el jefe de prensa de Zambia intervino: "No se van a responder esas preguntas".

La conferencia llegó a su fin con esa frase, privando de la libertad de expresión y del turno de pregunta de varios periodistas que allí se encontraban. Además, anteriormente la citada futbolista ya había echado balones fuera al asegurar que varias jugadoras dejaron el equipo por supuestas lesiones, cuando todo parece indicar que se debía a esta polémica.