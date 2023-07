Aitana Bonmatí habla de su regreso a La Roja: "Te pierdes partidos, dinero, patrocinadores, te 'matan' en la prensa..."

La jugadora del Barça Aitana Bonmatí, pieza clave de la selección española de Jorge Vilda, ha desvelado su proceso de reflexión antes de volver a vestir la camiseta de La Roja tras unirse al 'motin de Las 15'. La jugadora ha confesado haber mantenido reuniones con la Federación Española de Fútbol (RFEF) en las que se acordaron cambios para que "pudiera volver", y que tiene "la esperanza" de que dé a las jugadoras "el respaldo" que se merecen.

"Durante la temporada, y solo puedo hablar por mí, mantuve algunas reuniones con la federación. Ambas partes acordamos y aceptamos que algunas cosas tenían que cambiar para que pudiera volver. Tengo la esperanza de que la federación nos dé el respaldo que merecemos, así que al final decidí jugar este Mundial", relata Bonmatí en una columna en 'The Players Voice'.

Para la catalana fue "muy difícil" ser una de las que solicitó no ser convocada si no había cambios. "Te pierdes partidos, dinero, patrocinadores, todo. Te 'matan' en la prensa. Pero yo quería participar. Sentía que la RFEF tenía que invertir más en nosotras, que había que hacer ciertos cambios si queríamos ganar grandes torneos, que es lo que queremos hacer, si no, ¿para qué?", remarca.

Ahora, ya con la Copa del Mundo iniciada, prefiere no darle "por ahora más vueltas" a este asunto. "Simplemente estoy muy ilusionada con este torneo. Y confío en haber tomado la decisión correcta", asegura la centrocampista.