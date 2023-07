'El trabajo todo lo vence': el mantra de Alexia Putellas para reinar en el Mundial femenino

La cita mundialista de Australia/Nueva Zelanda está marcada en rojo en el calendario de la mejor futbolista del mundo: Alexia Putellas Segura.

A pesar de la gravísima lesión que sufría en la preparación de la pasada Eurocopa, rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda (de la que el pasado 5 de julio se cumplía un año exacto), la ganadora de los dos últimos Balones de Oro ha tenido desde entonces, entre ceja y ceja, la novena edición del Mundial femenino para regresar al estado que le hace ser, hoy por hoy, la mejor futbolista del mundo.

Plazos muy precisos para su regreso

Pero, de momento, las cosas no están saliendo como deseaba la centrocampista de Mollet del Vallés, ni el cuerpo técnico de la selección española. Se siguen plazos muy determinados y precisos para no precipitarse en la puesta a punto definitiva, pero Alexia no termina de completar el trabajo al mismo ritmo que el resto de compañeras en la concentración del equipo de Vilda en Wellington.

Pero la determinación, la raza y el corazón de la futbolista del Barcelona está hecha a base de superar retos, casi desde que arrancara su carrera deportiva profesional, allá por 2010 en el primer equipo del Espanyol.

Inicios en el Espanyol y el Levante

Tras una temporada en el plantel perico y otra en el Levante, con números goleadores magníficos (15 tantos en 34 partidos de granota), en 2012 llegaría al equipo de su vida, el Barcelona, con el que llegaría la progresión definitiva. Desde su debut con el cuadro catalán hasta la incorporación oficial del Barça al organigrama del club culé, Alexia lograba con su equipo todas las Ligas a disputar y tres Copas de la Reina, despegando ya de manera absoluta.

Después llegarían las primeras lesiones importantes, pero también el primer gran reconocimiento a su calidad y carisma, llegando a la capitanía del primer equipo del fútbol profesional femenino en España, como lo fue el Barça… y a las primeras gestas europeas, como aquella primera final de la Champions League para el Barça, en 2019, perdida 4-1 ante el Lyon. El ‘fenómeno Putellas’ acababa de arrancar.

A partir de ahí, la locura total: dos Champions League, dos Balones de Oro (la única futbolista española en lograr este galardón junto al desaparecido Luis Suárez), el ‘The Best’… Y pionera en diversos aspectos: primera jugadora en llegar a las 100 internacionalidades con la selección, primera goleadora en un ‘Clásico’ entre el Real Madrid y el Barça, primera goleadora en el Camp Nou…

'Labor Omnia Vincit': 'El trabajo todo lo vence'

Hasta tiene su propio documental: ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’, cuyo título evoca a las oraciones en latín de ‘Las Geórgicas’ del poeta romano Virgilio. ‘El trabajo todo lo vence’ viene a decir. Se ajusta a la perfección al carácter, determinación y espíritu de sacrificio de Alexia Putellas.

Y ahora el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el tercero para la ‘Reina del Fútbol’ tras Canadá’15 y Francia’19, en el que esperemos que pueda participar en plenitud de condiciones. Porque ver a Alexia en su ‘prime’, es ver fútbol en estado puro, espectáculo, magia. La selección la necesita. El fútbol femenino la necesita. En el Mundial femenino más igualado e imprevisible de toda la historia, Alexia quiere ampliar su reinado, haciendo soñar a nuestro balompié con un éxito que iguale al de los chicos en Sudáfrica. Silencio, se sueña.