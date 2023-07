Djokovic alucina con Alcaraz y la mezcla de varios tenistas en su juego: "Tiene lo mejor de los tres mundos"

Carlos Alcaraz ya es el actual rey del tenis mundial. El murciano ha disipado todo tipo de dudas ganando su primer Wimbledon ante Novak Djokovic, el que es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos. Además, también ha provocado una avalancha de elogios entre sus compañeros, rivales y aficionados.

Lo mejor del 'Big Three'

Uno de ellos ha sido precisamente el serbio, quien cree que va a ser uno de los mejores tenista de la historia puesto que tiene las cualidades más destacadas del 'Big Three'. "Creo que tiene básicamente lo mejor de los tres mundos", afirmó Djokovic tras la final.

"Tiene esta mentalidad de toro español, de competitividad y espíritu de lucha y una defensa increíble que hemos visto con Rafa a lo largo de los años; creo que tiene ese revés cortado con algunas similitud con el mío, a dos manos, defensa para poder adaptarse. Nunca he jugado contra un jugador como él, para ser honesto. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades; Carlos es un jugador muy completo", explicó el serbio.

Adaptable a todas las superficies

Para Djokovic, a Alcaraz no se le resiste ninguna pista. Sabe que la tierra batida es donde puede desarrollar mejor su juego, pero su participación en Wimbledon ha dejado claro que también está hecho para la hierba.

"Nos ha sorprendido a todos lo rápido que se ha adaptado al césped. No logró demasiadas victorias en los dos primeros años que jugó", afirmó, pero también añadió que "las pistas de Wimbledon son más lentas que las de Queen’s y benefician a los que juegan de fondo, como él. Debo decir que los cortados, el tipo de restos, su juego, es impresionante. No esperaba que jugara tan bien este año sobre hierba, pero ha demostrado que es el mejor jugador del mundo, sin duda. Está jugando un tenis fantástico en diferentes superficies y merece estar donde está".

Mentalidad de campeón

Si hay algo que destacan muchos rivales en Alcaraz es la manera que tiene de recomponerse de los golpes que recibe en cada partido con solo 20 años. "Increíble su aplomo en los momentos importantes. Para alguien de su edad, manejar los nervios de esta manera, estar jugando un tenis tan ofensivo y cerrar el partido de la manera en la que lo ha hecho que lo hizo...", dijo sobre ello Nole.

Futuro más que prometedor

No hay dudas de que la carrera de Carlitos acaba de empezar. Novak ya tiene claro que será la gran estrella de la próxima década: "Va a estar en el circuito durante bastante tiempo. No sé cuánto tiempo estaré yo. Vamos a ver. Solo nos hemos enfrentado tres veces y fueron partidos muy ajustados, dos ya este año en rondas avanzadas de Grand Slams. Espero que podamos jugar en el US Open. ¿Por qué no? Creo que es bueno para el deporte: el número uno y el dos del mundo enfrentándose en un thriller de casi cinco horas y cinco sets. No podría ser mejor para nuestro deporte en general, así que ¿por qué no?".