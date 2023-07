El guiño de Alcaraz al rey Felipe VI: "Espero que sigas viniendo"

Wimbledon ya tiene nuevo dueño. Carlos Alcaraz, con apenas 20 años, se ha coronado en el Grand Slam de Londres ante el todopoderoso Djokovic con el que puede ser el partido más emocionante de los últimos tiempos. Lo hizo ante una pista central del All England Club abarrotada de importantes personalidades, entre ellas el rey Felipe VI, con quien después protagonizó una divertida anécdota.

Al término del partido, y ya con el título en sus brazos, Alcaraz recibió en persona la felicitación del monarca español, que también estaba muy emocionado con esta hazaña.

"No sé si eres consciente de lo que has hecho", le dijo Felipe VI a Carlitos en el salón. El joven tenista, sin creerlo todavía, le contestó: "Aún no, en unos días habrá tiempo".

Además, Alcaraz ironizó con la presencia del monarca español. "Estoy contento de que estés aquí apoyándome. Las dos veces que has venido, he ganado. Espero que sigas viniendo", afirmó el joven.

Desde las redes sociales de la Casa Real también le felicitaron. "Soñando y jugando como un número uno. Así has llegado a ser el campeón de Wimbledon 2023", se podía leer en la publicación.