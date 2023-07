La ajedrecista represaliada iraní Sara Khadem jugará como española a partir de este miércoles

La ajedrecista iraní Sarasadat Khademalsharieh, conocida en el circuito internacional como Sara Khadem y número 15 del ránking mundial con un 'Elo' de 2.488, jugará a partir de este miércoles en torneos internacionales representando a España, según ha informado la Federación española (FEDA).

La ajedrecista de 26 años, que "será un importante refuerzo para la selección española femenina de ajedrez" como ha señalado el presidente de la FEDA, Javier Ochoa de Echagüen en su cuenta de Twitter, actuará oficialmente como representante española por primera vez en la Copa del Mundo, que dará comienzo en Bakú (Azerbaiyán) el próximo 30 de julio.

Una decisión que ha tomado prácticamente obligada después de experimentar durante el último año el desprecio y el rechazo de su propio país, del que huyó el pasado enero para fijar su residencia en España y así evitar las represalias del régimen iraní. En concreto, Khadem se atrevió a participar sin velo en el Mundial de Kazajistán a modo de protesta por la muerte en Irán bajo custodia policial de la joven kurda Mahsa Amini, detenida por la forma en que llevaba el hiyab.

Desde entonces, Sara Khadem sabe que no puede regresar a salvo a su país de origen, ya que ha estado recibiendo multitud de amenazas 'anónimas' hasta el día de hoy: "Debido a la situación en el país, muchas personas están haciendo todo lo que pueden, yo hice lo que pude por eso no me arrepiento, porque fue algo que realmente quería hacer".

Khadem desertó de su país después de haber participado en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz de la FIDE celebrado en Almaty, Kazajstán, a fines de diciembre. El problema fue que la ajedrecista compitió sin hiyab, un velo obligatorio según los estrictos códigos de vestimenta islámicos de Irán, lo que resultó en múltiples llamadas telefónicas en las que se le advertía que no regresara a casa, mientras otras le pedían que regresara y prometían "resolver su problema".

La ajedrecista ahora española es considerada con el título de Mujer Gran Maestra, y además una gran activista a favor de los derechos femeninos en el mundo musulmán: "Con el hiyab no soy yo, no me siento bien, así que quería poner fin a esa situación. Por eso decidí no usarlo más". A partir de ese momento, se estableció con su familia "en el sur de España", donde "todo está muy bien", y donde puede vivir en paz.