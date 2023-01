Pedro Sánchez se reúne con la ajedrecista iraní que huyó del país tras competir sin velo

La conflictiva situación que se vive actualmente en Irán, con multitud de protestas diarias con el régimen imperante, ha provocado que muchos de sus deportistas, especialmente los más internacionales, huyan del país para evitar condenas y represalias desmesuradas por parte del gobierno iraní por haberse manifestado a favor de los protestantes, o por haber infligido la ley de alguna manera.

Este ha sido el caso de la ajedrecista iraní Sarasadat Khademalsharieh, de 25 años, que tuvo que dejar atrás su tierra natal para llegar a España a principios de enero tras haber recibido amenazas y advertencias sobre su posible regreso a Irán y lo que le esperaría si lo hiciese. Sara Khadem, como se la conoce en el mundo del ajedrez, mantuvo este pasado miércoles una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Khadem desertó de su país después de haber participado en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz de la FIDE celebrado en Almaty, Kazajstán, a fines de diciembre. El problema fue que la ajedrecista compitió sin hiyab, un velo obligatorio según los estrictos códigos de vestimenta islámicos de Irán, lo que resultó en múltiples llamadas telefónicas en las que unas personas le advertían que no regresara a casa, mientras otras le pedían que regresara y prometían "resolver su problema".

“Cuánto he aprendido hoy de una mujer que me inspira”, publicó Sánchez en su cuenta de Twitter tras recibir a Khadem en su residencia oficial, el Palacio de la Moncloa. “Todo mi apoyo a las mujeres deportistas. Su ejemplo contribuye a un mundo mejor”, agregó el presidente del Gobierno, que llegó incluso a disputar una partida rápida contra ella.

Las manifestaciones contra el liderazgo clerical de Irán recorren el país desde mediados de septiembre, cuando una mujer iraní-kurda de 22 años, Mahsa Amini, murió bajo la custodia de la policía moral, que la había detenido por llevar "vestimenta inapropiada". Las leyes que imponen el uso obligatorio del hiyab se han convertido en un punto álgido durante los disturbios, con una serie de deportistas compitiendo en el extranjero que aparecen sin sus pañuelos en la cabeza en público.

Khadem, considerada con el título de Mujer Gran Maestra, aseguró hace apenas unos días que solo solía usar el velo en los torneos cuando había cámaras porque representaba a Irán. "Con el hiyab no soy yo, no me siento bien, así que quería poner fin a esa situación. Por eso decidí no usarlo más". Khadem ocupa el puesto 771 en el mundo, según el sitio web de la Federación Internacional de Ajedrez, y el noveno en Irán.