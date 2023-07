Leonardo, exdirector deportivo del PSG: "Por el bien del equipo, es el momento de que Mbappé se vaya"

Los días pasan y el futuro de Kylian Mbappé sigue estancado. Ni ha firmado un nuevo contrato con el PSG ni se conocen aún noticias de un posible acercamiento en firme con el Real Madrid, el gran candidato a hacerse con sus servicios.

Sobre ello ya se ha pronunciado Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club parisino, que quiere que, para que se quede esta temporada en el equipo, renueve su contrato. Sin embargo, el exdirector deportivo del PSG, Leonardo, ha sido claro sobre la situación.

"Por el bien del PSG, es el momento de que Mbappé se vaya, no importa cómo", ha afirmado tajante el brasileño en una entrevista para L'Equipe, demostrando también que el culebrón, que empezó ya hace años, ha creado crispación en el entorno del club.

Además, Leonardo cree que el crack galo "es un gran jugador, pero no es un líder. Es un gran goleador, pero no un creador. Es difícil construir un equipo en torno a él". Y, también, cree que no es un futbolista determinante para ganar títulos importantes: "El PSG existía antes de él y existirá sin él. Lleva seis años en París y hay cinco equipos sin Mbappé que ganaron la Champions".

Los vaivenes sobre su futuro han sido trascendentales para que Leonardo tenga esta opinión sobre el delantero: "Con su comportamiento en los últimos dos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un futbolista capaz de liderar a un equipo".

Estas palabras no son de extrañar teniendo en cuenta, además, que Leonardo dejó su puesto de director deportivo del PSG por su inexistente relación con Mbappé y fue sustituido por Luis Campos, con quien el francés ya tenía relación previamente.