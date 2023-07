Bale y el español: "Solo quería hablarlo en privado"

La relación entre Gareth Bale y el madridismo terminó de manera agridulce. Después de haber caído de pie en su primera temporada en el Real Madrid —con goles en las finales de Champions y Copa del Rey—, el galés enlazó polémicas que fueron acabando con la paciencia de su afición, como no hablar en español. Y sobre ello se ha pronunciado ahora el británico tras seis meses retirado del fútbol profesional.

"Probablemente, una de las principales razones por las que la prensa en España era tan mala conmigo era porque no les atendía. Firmas como galáctico y esperan que estés en todos lados, que hagas de todo, y yo era todo lo contrario. Solo quería jugar mi fútbol y luego desaparecer de nuevo en la oscuridad", ha apuntado en una entrevista en The Times.

Bale, además, ha asegurado que "podría hablar español, pero no me gustaba porque solo quería hablarlo en privado y en silencio y no tener este gran alboroto a mi alrededor". Y ese es el motivo por el que "me atacaron", considera, porque "probablemente no me entendían como persona".

El galés también ha hablado de lo que le llevó a fichar por el Real Madrid cuando era una estrella en el Tottenham. "Fue para jugar con Benzema y Cristiano, y los otros que jugaban detrás de mí con Modric, Xabi Alonso. Sentí que era una oportunidad increíble ir a un club con jugadores increíbles", asegura. "Quería jugar en el Madrid, por la camiseta blanca inmaculada", añade.

En la capital "hubo momentos increíbles, pero también hubo algunos momentos difíciles en los que te sientes muy solo cuando todos te critican, te silban y abuchean, especialmente la primera vez", explica el exfutbolista, que reconoce que al principio "era bastante joven y no sabía cómo lidiar con toda esta presión y expectativa".

El mítico '11' recuerda que en esos momentos complicados "los compañeros me apoyaron todos", y subraya que "la gente habla de mi relación con Ronaldo, pero nunca tuve un solo problema con nadie".