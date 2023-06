Wozniacki vuelve al tenis tres años después de ser madre

La tenista danesa Caroline Wozniacki se retiró a principios de 2020, volverá a competir en el próximo Abierto de Estados Unidos a finales de agosto, con 32 años y tras ser madre en dos ocasiones.

Wozniacki ganó un Grand Slam (Abierto de Australia 2018) y llegó a ser número uno del mundo, colgó la raqueta hace tres años y se retiró por las molestias causadas a raíz de la artritis reumatoide.

"En los últimos tres años que he estado fuera del tenis, he podido recuperar el tiempo perdido con mi familia. Me he convertido en madre de dos preciosos niños y estoy muy agradecida por ello, pero aún tengo objetivos por lograr. Quiero demostrarle a mis hijos que puedes perseguir tus sueños, sin importar tu edad o tu rol. Hemos decidido como familia que es el momento, voy a volver a jugar", dijo Wozniacki en una entrevista con Vogue.

Wozniacki alcanzó la cima del tenis mundial, cuando ganó el Abierto de Australia en 2018, además, alcanzó dos finales en el Abierto de Estados Unidos y conquistó 30 títulos. Por último, ha logrado ganar más de 600 partidos en el circuito y coronarse maestra del circuito femenino en 2017.