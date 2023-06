Tsitsipas, sobre Paula Badosa: "Cuando juega, me veo a mí mismo"

La vida de Stéfanos Tsitsipas ha cambiado en los últimos meses. El tenista griego, número 5 en el ránking ATP, está felizmente enamorado de su compañera de profesión, la española Paula Badosa. Hace unas semanas confirmaron los rumores que ellos mismos crearon en las redes sociales y ya se han convertido en una de las parejas más famosas del mundo deportivo.

Desde que se sabe a ciencia cierta que están juntos, ambos han compartido sus momentos en las redes sociales, así como han hablado el uno del otro en sus respectivas entrevistas. Y en una concedida a As, el griego ha vuelto a elogiar lo que provoca en él Paula, tanto a nivel personal como deportivo.

Stéfanos ha insistido en que Badosa "es la persona adecuada" para él. A pesar de que al principio le podía no ser fácil por la presión de la prensa, el tenista ha asegurado que su relación con la española "es lo mejor" que le ha podido pasar.

Anteriormente, el tenista había asegurado que tiene una conexión especial con ella, lo que ha querido volver a recalcar: "Lo que dije sigue siendo igual. No tengo nada más que agregar. Somos adecuados el uno para el otro".

Y ese amor se extrapola a su carrera profesional. Para él, Badosa es su jugadora favorita y siente mucha admiración por ella. "Cuando juega, me veo a mí mismo. Hay muchas cosas que la veo hacer en la cancha que yo también haría. Es muy raro que haya una jugadora en el otro lado del circuito de la que pueda hablar así", ha afirmado.

Desde que salió a la luz su relación, los más críticos aseguraban que el bajo nivel que había estado teniendo Tsitsipas podría ser culpa de ella. Sin embargo, él lo tiene claro: "Me inspira. Espero inspirarla también. Me hace amar más el tenis. Me motiva para ser mejor. Puede que no haya ganado muchos partidos en las últimas semanas, pero no es su culpa. Hablamos de eso. Cuando estoy en la pista, es mi responsabilidad. Es la persona más comprensiva con la que he estado. Quiere lo mejor para mí. Tengo tanta suerte de que esté en mi vida…".

Con la disputa de Wimbledon a la vuelta de la esquina, el griego tiene claro que la española está haciendo todo lo posible para estar en el torneo más prestigioso de hierba. "Está tan decidida que no me sorprendería si juega", ha asegurado.