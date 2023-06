El Matex Marabadminton vence al IES La Orden y se proclama Campeón de Europa de Clubes en Oviedo

El Recreativo IES La Orden se ha quedado a un paso de proclamarse campeón de Europa de Clubes, al ceder en la final ante el Matex Marabadminton italiano por 3-1. Los italianos hicieron valer su superioridad en el dobles mixto, el individual masculino y el dobles femenino. Cabe destacar el protagonismo del bádminton español en el podio, ya que Ania Setién y Lucía Rodríguez se proclamaron campeonas de Europa con el Matex Marabadminton y, al subcampeonato del IES La Orden, hay que sumar el bronce del CB Rinconada, que cayó en semifinales.

La final comenzó con el dobles mixto que enfrentó a los onubenses Pablo Abián y Pablo Ojeda contra Andreas Søndergaard y Malena Norrman. Fue un partido complicado para los españoles, que no consiguieron llevar la iniciativa. Poco a poco la dupla del equipo italiano fue aumentando su ventaja en el primer set para vencer por 21-13. Guión similar se vio en la segunda manga, en la que Søndergaard y Norrman vencieron por 21-11.

Llegaba el turno del individual femenino, en el que la húngara Daniella Gonda iba a luchar por igualar la serie ante la donostiarra Ania Setién que forma parte del Matex Marabadminton. La igualdad reinó durante el primer juego, que finalmente cayó del lado de Setién (21-18). No obstante, Gonda reaccionó y dominó el segundo, imponiéndose con claridad por 21-13. El tercer y definitivo set fue una montaña rusa, ya que ambas jugadoras se alternaron en la delantera. Finalmente, fue la guipuzcoana quien se mostró más acertada en los momentos decisivos para poner el 0-2 favorable al equipo italiano.

La tercera ronda de partidos enfrentó a Pablo Abián con Christopher Vittoriani en uno de los duelos más esperados del campeonato y sirvió al español para inaugurar el marcador de su equipo. En el primer juego el italiano consiguió abrir brecha a partir del octavo punto y, aunque el bilbilitano trató de remontar, Vittoriani no lo permitió (21-18). La reacción de Abián no se hizo esperar: comenzó el segundo juego con un parcial de 7-0 y construyó una importante ventaja antes del descanso (11-4). Además, no bajó el pistón y puso la directa para llevar el partido al tercer set (21-6). Comenzó una fase de máxima tensión en el partido, ya que fue un set realmente igualado. Ninguno de los dos jugadores logró una ventaja superior a los tres puntos, hasta que, con 17-17 en el marcador, el aragonés tiró de garra para sumar cuatro puntos consecutivos y llevarse el partido (21-17).

Una vez que Abián había salvado el primer 'matchball' llegaba el momento del dobles femenino, con Haideé Ojeda y Laura Santos frente a Lucía Rodríguez y Malena Norrman. Esta vez sí, el equipo italiano logró llevarse el punto y, por tanto, el título de campeón. Y es que la pareja formada por la gallega y la sueca controló el primer juego de principio a fin (21-10) y sentenció la final con un resultado final de 21-18.