Un grupo de orcas ataca a los participantes en The Ocean Race: "Fue un momento aterrador"

La vuelta al mundo a vela, conocida mundialmente como The Ocean Race, es una de las competiciones por equipos más complejas y exigentes del mundo. No sólo se compite contra otros por rodear el globo terráqueo antes que nadie, ni contra uno mismo en busca de la superación personal. Se compite contra la misma naturaleza y contra el mar, dos elementos que no suelen perdonar ni pueden ser controlados.

Eso debieron pensar al menos los tripulantes del Team JAJO y del Mirpuri Trifork Racing, dos de los veleros VO65 que compiten en The Ocean Race Sprint, después de experimentar una de las situaciones más peligrosas, surrealistas y complicadas de sus vidas. En plena regata, mientras empujaban entre ola y ola para llegar a su destino, sus barcos fueron atacados por una vaina de orcas, que hicieron entrar en pánico a los regatistas por momentos.

Por suerte, no hubo que lamentar ningún herido ni daños materiales en las embarcaciones, y eso que las orcas (uno de los animales más violentos y peligrosos del mundo) pusieron todo su empeño en golpear, empujar, embestir y morder los timones de los barcos. Por fortuna y aunque el pánico experimentado jamás podrán olvidarlo, los navegantes resistieron como auténticos héroes, y el ataque acabó a los veinte minutos.

Así lo confirmó el aviso de radio que envió Jelmer van Beek, el patrón del Team JAJO, tras el incidente: "Hace 20 minutos nos golpearon unas orcas". Y con todo y con eso, ni siquiera el susto pudo evitar la sensación de asombro de los tripulantes de las embarcaciones a vela: "Tres orcas vinieron directamente hacia nosotros y comenzaron a golpear los timones. Es impresionante ver a las orcas, unos animales muy hermosos, pero también ha sido un momento peligroso para nosotros como equipo".

"Quitamos las velas y redujimos la velocidad del barco lo más rápido posible y, afortunadamente, después de algunos ataques, se fueron… Fue un momento aterrador”, reconoció el experimentado marinero, que jamás se había enfrentado a una situación tan extrema en alta mar, a pesar de que la zona donde se produjo el encuentro, en pleno Océano Atlántico, es conocida por los ataques de orcas contra barcos de todo tipo.

Un ataque que tuvo lugar sobre las 14:50 horas del medio día en una zona marítima ubicada al oeste de Gibraltar, donde es habitual que uno o varios ejemplares de este cetáceo se lancen a golpear el casco o los timones de un barco. De hecho, hay casos documentados en los que los barcos han sufrido daños considerables, llegando incluso a naufragar, aunque los participantes de la The Ocean Race no han corrido esa misma suerte, afortunadamente.