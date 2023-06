La reacción de Dani Alves a la defensa de Xavi: "Haz el favor de olvidarte de mí"

La presunta violación de Dani Alves a una joven en una discoteca de Barcelona dejó a todos sorprendidos. Algunos de sus compañeros se pronunciaron públicamente sobre ello, como es el caso de Xavi Hernández, que en una rueda de prensa lamentó lo ocurrido.

"Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani", dijo en aquel momento el entrenador del FC Barcelona, unas palabras que no sentaron nada bien a parte de la sociedad, pero tampoco al propio Alves.

Según le ha contado a la periodista Mayka Navarro en la reciente entrevista que ha salido a la luz, el futbolista no entendió por qué el técnico blaugrana dijo esas palabras.

Dani Alves únicamente pide perdón a su mujer y perdona a la joven que lo denunció. "Sigo sin saber por qué ha hecho esto, pero la perdono por el lío en que me ha metido". Son sus palabras a la periodista Mayka Navarro en la primera entrevista que concede desde la cárcel. Dani Alves, en una imagen de archivo. (ATLAS)

"Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: 'Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo'", afirmó el brasileño.