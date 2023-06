Alves rompe su silencio desde la cárcel: "No sé por qué ha hecho eso, pero la perdono"

Dani Alves permanece en prisión preventiva y sin fianza, acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, desde hace cinco meses. Desde que ingresase en la cárcel el pasado mes de enero, el brasileño no se había pronunciado públicamente al respecto hasta ahora, cuando ha roto su silencio desde Brians 2 para explicar su versión de los hechos sobre todo lo que ocurrió esa noche.

"Tengo la conciencia muy tranquila", ha asegurado en una entrevista en La Vanguardia el exfutbolista, que ha reiterado que no obligó a la presunta víctima "a hacer nada de lo que hicimos". Según su relato, ella nunca le pidió que se detuviera mientras mantenían relaciones sexuales. "Apenas hablamos", afirma, después de reconocer que fue él quien propuso entrar al baño porque no quería que le viesen o le fotografiasen con otra mujer -mantenía una relación con Joana Sanz-.

El que fuese jugador del FC Barcelona explica que "llevábamos un rato bailando muy pegados", y aunque "no nos besamos", la atracción "era evidente por los movimientos y las miradas". De esta manera, le propuso ir al servicio, al que él accedió primero. Transcurrido un tiempo, en el que la joven no entró y él pensó "que habría cambiado de opinión", se disponía a salir "cuando la vi acercarse", por lo que se apartó para dejarla pasar.

"Ni cerré la puerta con pestillo", subraya al mismo medio, y explica que no era necesario porque su amigo, Bruno Brasil, que "sabía lo que estábamos haciendo", permanecía al tanto para que nadie entrase, explica. En este sentido, niega que él impidiese a la mujer salir y que ella hiciese "ningún gesto de quererse ir". De hecho, Alves insiste en que "la puerta estuvo abierta todo el rato, podría haberse ido porque yo permanecí sentado". Preguntado entonces por las huellas de la chica que las autoridades encontraron en el lavabo y el espejo del baño, el brasileño asegura desconocer cuándo tocó ella "esos lugares".

Por otro lado, el exfutbolista defiende que "no hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en baño", y explica que la marca que la joven presentaba en su rodilla es un "rasguño por permanecer de rodillas" durante una felación.

Alves, además, no se explica la reacción de la joven —llorando tras lo ocurrido— después de mantener relaciones sexuales: "Se me ocurre que alguien le aconsejó mal, que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido", opina.

En este sentido, el brasileño se muestra firme en su inocencia porque "nunca he hecho daño voluntariamente a nadie", tampoco a ella esa noche, asegura. "No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", señala.

Respecto a las razones por las que cambió tanto de versión, el exdefensor ha confesado que lo hizo porque "tuve miedo de perder a Joana", y que dijo lo que había ocurrido "en cuanto le pude contar a mi mujer lo que había pasado realmente y le pedí perdón".