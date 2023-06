La reacción de Dani Alves a su continuidad en prisión: "Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie"

La Audiencia de Barcelona finalmente negó este lunes la libertad provisional a Dani Alves, que lleva en prisión desde enero por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

Horas después de conocerse la decisión, el periodista Nacho Abad ha contado en En boca de todos cuál ha sido la reacción del futbolista, quien sigue firme en su convicción y tiene claro que "está diciendo la verdad".

"Solo dos personas saben lo que ocurrió y sobre todo lo que no ocurrió, estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo ahora nada que ocultar", ha dicho Alves, según lo que ha leído el periodista.

El brasileño también se ha pronunciado sobre todas esos relatos diferentes que ha contado en estos meses. "Se habla de infinitas versiones. He declarado solo dos veces ante la jueza. Llevo desde el 20 de enero en prisión y ni siquiera se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable, fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie", ha afirmado.

Dani Alves quiso pedir otra vez la libertad provisional asegurando que había empadronado a sus hijos en la ciudad condal y, por lo tanto, no existía riesgo de fuga.

Sin embargo, la jueza cree que "la documentación española y el empadronamiento de los hijos parecen confeccionados ad hoc, prácticamente el mismo día de la resolución que deniega la libertad, para poder alegarlo en este tribunal".

El futbolista niega que eso sea así y que no exista ese riesgo de fuga. "Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona", ha asegurado.