Así son las visitas que recibe Alves: "Lo veo a través de un cristal y no estamos solos"

Más de cuatro meses han pasado desde que Dani Alves ingresó en prisión provisional y sin fianza por presuntamente haber agredido sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona. Desde entonces, el brasileño solo ha podido volver a ver a sus seres queridos en los horarios de visita del centro penitenciario Brians II. Unas visitas que Joana Sanz, su expareja, ha revelado ahora cómo son.

"Es muy complicado", ha confesado en una entrevista en Vanitatis. "Lo veo a través de un cristal y hablamos por un teléfono. No estamos solos", explica la modelo, que detalla que se trata de cubículos "transparentes" con gente alrededor. "Si hablas un poco alto, te escuchan", algo que hace que la situación le resulte "violenta".

Es por eso también que "aún no hemos podido hablar de las cosas serias que nos afectan", apunta la tinerfeña, en referencia a su decisión de separarse del exfutbolista tras ocho años de relación. "Aún no he podido ni insultarlo", bromea.

Sanz ha aclarado que va a ver a Alves "cuando puedo" debido a su trabajo. "En total creo que he ido unas cuatro veces", ha asegurado, aunque cuenta que tienen contacto diario porque el brasileño le llama por teléfono todos los días. En este sentido, ha aclarado que "voy a verlo al margen de la relación, porque él estuvo siempre que yo lo necesité", a pesar de que "cuando más lo necesitaba [por la muerte de su madre], me hizo esto; pero antes también hemos compartido nuestra vida".

Sanz asegura que cree en la inocencia de Alves

La expareja del exjugador, con el que aún sigue casada sobre el papel al no haber iniciado los trámites del divorcio, ha confesado que "creo en su inocencia y espero no equivocarme", y el motivo de su separación es la infidelidad. "Creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo", señala como razón principal para creer en la inocencia del exdefensor.

Y explica los continuos cambios de versión de Alves como una manera de "no darme otro palo" una semana después del fallecimiento de su madre: "Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida", concluye.

Respecto a cómo se encuentra el brasileño, Joana Sanz ha revelado que "el primer mes que estuvo allí, solamente lloraba". La tinerfeña ha precisado que en prisión "no tiene a nadie con quien hablar" y "está solo con sus pensamientos", aunque ahora que ha pasado un tiempo "está siendo más fuerte, haciendo ejercicio como puede y leyendo mucho".