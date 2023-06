Así relata Alves lo que sucedió la noche de su presunta agresión sexual en una discoteca

Hasta cinco versiones distintas ha ofrecido Dani Alves ante la Justicia sobre la agresión sexual que presuntamente cometió sobre una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Esos cambios de versión, sumados al testimonio constante de la víctima, son una de las razones por las que al brasileño se le ha denegado una y otra vez la libertad provisional. Y de ese relato que defiende el exfutbolista, solo eran de conocimiento público algunos extractos hasta ahora, cuando él mismo ha defendido su inocencia contando en su primera entrevista desde la cárcel qué fue lo que ocurrió.

Alves ha explicado, en primer lugar, que a su llegada al local "se acercó el responsable VIP para preguntarnos si queríamos conocer a alguna chica", algo que ocurría cuando el carioca no iba acompañado de su mujer, Joana Sanz, revela La Vanguardia. Él respondió que sí y dos chicas entraron, "pero nos incomodó que quisieran hacer fotos", por lo que terminaron marchándose.

Fue entonces cuando hubo el primer intercambio de miradas con la víctima y sus acompañantes. "Ellas no dejaban de mirarnos", afirma, por lo que decidieron pedirle "al camarero que les preguntaran si querían acercarse", a lo que ellas accedieron. "La señorita con la que tuve el problema empezó a bailar muy pegado a mí", precisa.

En este sentido, el exjugador del FC Barcelona asegura que bailaron de esta forma "un rato". No intercambiaron besos, "pero era evidente por los movimientos y las miradas que había una atracción", considera. Fue entonces cuando él propuso a la joven ir al baño, buscando alejarse de ojos curiosos y de posibles fotografías que pudiesen comprometer su relación.

La chica accedió, pero tardó en entrar mientras él la esperaba ya dentro. "Al cabo de un rato pensé que habría cambiado de opinión", por lo que se dispuso a abandonar el servicio. Cuando "ya estaba saliendo por la puerta, la vi acercarse", narra Alves, que niega que cerrase la puerta con pestillo.

Una vez dentro del baño, el brasileño niega que fuese violento con ella, como la joven testificó. "No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en el baño", defiende, y explica que la herida en la rodilla de la chica es un "rasguño por permanecer de rodillas" mientras le practicaba una felación.

"Ella en ningún momento me dijo que me detuviera, ni hizo ningún gesto de quererse ir", afirma, y entra en más detalles: "La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del wáter". Cuestionado entonces por las huellas de la joven encontradas en el lavabo y el espejo, el exfutbolista asegura desconocer "en qué momento tocó esos lugares".

Cuando la relación sexual concluyó, él salió del baño primero y permaneció "un rato en el reservado", aunque no por mucho tiempo "porque era tarde". Al marcharse del local, el brasileño pasó cerca de la mujer, algo de lo que Alves afirma haberse enterado por las grabaciones de las cámaras de seguridad. "Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba", sostiene, y añade que no se habría ido si le hubiesen dicho que la joven aseguraba que él la había agredido sexualmente. "Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado", concluye.