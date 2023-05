El relato de la víctima de Alves justo después de la presunta violación: "Me dijo cosas muy desagradables y me empezó a golpear"

La primera declaración de la joven de 23 años presuntamente violada por Dani Alves, grabada accidentalmente por la cámara de uno de los Mossos d'Esquadra que acudieron a la llamada de los responsables de la discoteca Sutton de Barcelona, ha puesto en jaque la última versión ofrecida por Alves. En el desgarrador testimonio recogido apenas minutos después de los hechos y desvelado este jueves por el diario La Vanguardia y 'El Programa de Ana Rosa', la joven, muy nerviosa, relata los momentos más escalofriantes dentro del baño del local.

"Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y echó el pestillo. Después, me comenzó a decir cosas desagradables, como 'eres mi putita' y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", comienza la joven en su relato captado por una cámara colocada en la solapa de uno de los agentes que atendió a la víctima, un dispositivo previsto para situaciones complicadas de acción que se activó involuntariamente aquella noche.

"No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido, nadie me creerá porque verán que entré al servicio de manera voluntaria", añade entonces la presunta víctima entre sollozos. De fondo, una de sus amigas añade: "Ha habido penetración".

En ese momento, a las 05:18 horas de la madrugada del 31 de diciembre, la batería de la cámara se agota y culmina una grabación de 21 minutos y treinta y dos segundos que comenzó accidentalmente a las 04:57 horas, instantes antes de la llegada de los dos agentes a la discoteca Sutton. La existencia del vídeo era conocida hasta ahora, pero no su contenido, que salió a la luz este jueves.

La conversación entre el agente y la víctima continuó más allá de la grabación. El policía logró convencerla de presentar una denuncia en comisaría tras acudir en la ambulancia solicitada por el propio agente al hospital Clínic, donde fue atendida y activado el protocolo de víctimas de delitos sexuales.

Una declaración espontánea muy valiosa

Las palabras recogidas por el dispositivo del agente podrían ser decisivas en la resolución del caso al tratarse de un testimonio ofrecido por la misma víctima minutos después de que ocurrieran los hechos. Además, es totalmente espontáneo, pues la joven nunca supo que estaba siendo grabada, lo que aporta mayor credibilidad a su relato.

De hecho, es esta grabación, pese a ser ligeramente diferente a la declaración de la víctima con relación a los minutos que compartió mesa con el futbolista, la prueba que la jueza describe en el auto con el que este martes mantuvo a Alves en prisión. En este sentido, la magistrada se centra en los hechos ocurridos exclusivamente en el baño, descritos de la misma manera de manera inequívoca por la víctima, a diferencia de Alves, pues el futbolista ha ofrecido hasta el momento cinco versiones distintas.