El discurso motivacional de Nadal: "Cuando no salga bien a la primera, seguid dándoos oportunidades, es lo mejor que he hecho yo"

Aunque Rafa Nadal lleva tiempo alejado de las pistas de tenis —desde que se lesionase en el Open de Australia en enero— y no podrá regresar hasta el próximo año, su carrera deportiva habla por sí sola. El manacorí es una leyenda viva del tenis mundial, y ha querido utilizar su propio ejemplo en un discurso cargado de motivación para los jóvenes que se han graduado en su Academia este miércoles.

El deportista español ha querido primero agradecer su labor a los profesores y entrenadores por su papel fundamental en la evolución deportiva y personal de sus alumnos. "Tenéis y habéis tenido un papel decisivo en estos últimos años", ha asegurado.

"Por último, quiero felicitar a todos los estudiantes. Sé que hoy es un día feliz, también triste, porque imagino que todos los cambios en esta vida son difíciles de asumir, llevan tiempo, incertidumbre y dudas", ha comenzado Nadal, que ha querido tranquilizarles con una gran lección de vida: "Las dudas son buenas, nos hacen estar despiertos y pendientes de mejorar en todos los sentidos".

El ganador de 22 Grand Slams, el segundo tenista que más ha logrado en la historia por detrás de Novak Djokovic, que alzó el pasado fin de semana su vigesimotercero al ganar Roland Garros, se ha mostrado "muy orgulloso" de los alumnos por haber "conseguido una de las primeras metas, graduarse".

Y ha reconocido que ahora "van a venir tiempos que van a seguir siendo difíciles, pero espero que salgáis de aquí preparados, con las herramientas necesarias para encarar el futuro sea cual sea". En este sentido, y aunque "no soy una persona de dar muchos consejos, sino de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios", ha querido compartir uno con ellos.

"Daros oportunidades", les ha pedido. "No os frustréis cuando las cosas no salgan bien a la primera, cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan. Seguid dándoos oportunidades", ha insistido Nadal.

Para reforzar esta idea, el balear ha querido poner como ejemplo su propia trayectoria. "He tenido muchas alegrías durante toda mi carrera deportiva y durante mi vida, pero también muchos momentos difíciles, con lesiones y derrotas", ha recordado. "Y lo mejor que he hecho yo, con la ayuda de todo mi equipo, es seguir dándome oportunidades", ha asegurado, porque "cuando uno se sigue dando oportunidades, llega el momento encuentra el camino y la solución para conseguir los objetivos", ha concluido.

Su felicitación a Djokovic

Nadal no ha querido poner punto y final a su discurso sin dirigirse personalmente a su rival por ser el mejor tenista de la historia. "Quiero felicitar a Novak Djokovic por haber conseguido algo que no se había conseguido nunca antes en el tenis masculino: llegar a los 23 títulos de Grand Slam", ha afirmado.

"Son números a los que, hace relativamente pocos años atrás, parecía imposible llegar, y él lo ha conseguido", ha puesto en valor. "Muchísimas felicidades desde aquí, personalmente y de parte de toda la Academia, por haber conseguido algo tan difícil en un deporte tan competitivo como el tenis", ha terminado el balear.