Macron vuelve a entrometerse en el caso Mbappé: "No sé lo que está pasando con Kylian, pero presionaré para que se quede"

El futuro de Kylian Mbappé se ha convertido en el culebrón interminable de cada mercado veraniego desde su llegada al PSG en 2017. Siempre vinculado con el Real Madrid, su sueño desde pequeño, pero siempre incapaz de completar el salto a la Casa Blanca. Por una cosa o por otra, y han sido bastantes, siempre se complica el asunto, y parece que este año no será la excepción.

Múltiples factores han influido en la decisión del extremo y del París Saint-Germain en cada ventana estival de traspasos, especialmente el año pasado, cuando recibió a sus 23 años presiones públicas y ocultas de toda índole para que no abandonase el club galo y renovase (por una pasta, eso sí). El poder de Qatar como país es innegable y está fuera de toda duda, pero por si fuera poco, cuenta también con la ayuda del gobierno francés.

Así, desde este 2022, Mbappé se convirtió en un asunto de Estado literal y figuradamente. Para Qatar era imprescindible su imagen para promocionar el Mundial, aunque ese motivo ya ha perdido mucho peso, pero para Francia Kylian es todo un símbolo, la estrella absoluta, el referente patrio para exaltar la grandeza del fútbol nacional y para sostener la imagen internacional y el prestigio de la Ligue 1.

Por todo ello, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto a dejar claro que se manchará las manos si es necesario para garantizar, como hace un año, la permanencia de Mbappé en el país: "No sé lo que está pasando con Kylian, pero voy a presionarle para que se quede". Toda una declaración de intenciones; el peso de todo un país miembro del G8 sobre los hombros de un simple futbolista.

"Tuve una conversación con Kylian Mbappé para aconsejarle que se quedara en Francia. Lo hablamos de manera informal y amistosa. Es el papel de un presidente defender su país" justificó Macron el pasado verano las presiones que sufrió Mbappé por parte del ejecutivo francés para permanecer en Francia. Para quitarle importancia, además, el confeso seguidor del Olympique de Marsella (rival acérrimo del PSG) descartó tener influencia alguna en materia de fichajes.

Por su parte, el propio Mbappé explicó en noviembre de esta forma cómo vivió esa insistencia de Macron en su caso, con llamadas prácticamente mensuales entre ambos en aquel periodo entre enero y mayo de 2022: "Macron me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere".

Sin embargo, no parece que las palabras de Macron le afectasen demasiado en su día, aunque seguro que más de lo que lo harán en esta ocasión. Qatar parece ir perdiendo interés en el PSG, y ese era el principal impedimento para que Mbappé abandonase su particular cárcel de oro. Ahora, sacrificando un año de su carrera, la pelota está en el tejado de un PSG contra la espada y la pared. Él hace ver que se quiere quedar para forzar una venta ya, y parece que Al-Khelaifi buscará también esa salida. ¿Podrá hacer algo Macron?