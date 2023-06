Mbappé rompe su silencio y habla sobre su futuro inmediato

Aún no se ha abierto oficialmente la ventana de traspasos, pero el futuro de Kylian Mbappé ya es toda una incógnita en un verano que se avecina muy largo. La decisión del francés de no renovar hasta 2025 ha provocado que el PSG haya comenzado a deslizar que estaría dispuesto a venderle por la cantidad adecuada, lo que ha vuelto a avivar los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, el jugador lo tiene claro: "No he dicho que quiera que me vendan al Real Madrid o irme, sólo que no activaré la opción del año extra. Estoy feliz de seguir un año más".

El delantero ha reafirmado su postura con estas declaraciones en la Gazzetta dello Sport ante las continuas informaciones que apuntan a su deseo de recalar en el conjunto blanco este mismo verano. Y lo ha hecho poco después de haber calificado una noticia de Le Parisien —medio cercano al PSG— de "mentiras" y recordar que "ya he dicho que voy a continuar la próxima temporada en el PSG, donde soy muy feliz".

Su futuro no es lo único que ha abordado el '7', que también se ha atrevido a hablar de las decepciones europeas con el club parisino, el adiós de Leo Messi a la capital francesa, el racismo en el fútbol tras los episodios sufridos por Vinícius Jr., y hasta de su afición por el Milan.

"Nunca es una buena noticia que se vaya alguien como Messi", ha señalado Mbappé, que ha destacado que al hablar del argentino "estamos hablando del que puede ser el mejor jugador de la historia". Por eso, revela que no entendió "por qué tanta gente se alegró de su marcha" y la razón por la que "no recibió el respeto que merecía en Francia". La salida del '10', ha apuntado el galo, significa que "tendremos que hacer lo posible para sustituirle".

Su anhelo europeo y su pasión por el Milan

Tampoco esquivó su gran cuenta pendiente en el fútbol, la Champions League. El ex del Mónaco ha asegurado en este sentido que su "objetivo es ganar todos los títulos", incluida la Copa de Europa. "Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando", ha explicado sobre las eliminaciones de los últimos años con el PSG, aunque ha abogado por "aprender de los errores cada temporada, para no repetirlos cada vez".

"Todo el mundo quiere ganar la Liga de Campeones, pero hay que ser exigente todo el tiempo, si no siempre hay un equipo que te recuerda que no hay que dar nada por sentado", ha argumentado Mbappé, que ha puesto como ejemplo la campaña del Inter de Milan para llegar a la final. "Hay que trabajar para ser mejor que los demás", ha sentenciado.

Eso sí, el delantero ha evitado halagar en exceso a los neroazzurri. "Como seguidor del AC Milan es difícil", ha apuntado, reconociendo que "lo prepararon bien y se lo pusieron difícil al City", por lo que la final "se decidió por detalles". Al mismo tiempo, Kylian ha enviado su pésame a la familia de Silvio Berlusconi tras su muerte: "Fue un presidente emblemático que construyó el gran Milan que me hizo soñar de niño".

El racismo en el fútbol

Mbappé también se ha pronunciado sobre el racismo en el fútbol, un problema que se atrevió a poner sobre la mesa Vinícius Jr. después de recibir insultos racistas en Mestalla. "Quejarse ya no es suficiente", considera el futbolista.

"En 2023 ya no se puede permitir que una minoría estropee el fútbol", defiende, porque, "más allá del dinero y la fama, jugamos para transmitir a la afición el placer de jugar y ver el fútbol", pero "si te tratan como a un mono, ya no quieres jugar".

Además, el delantero del PSG se muestra tajante sobre cómo actuar en este tipo de casos e incide en el papel de los jugadores. "Tenemos que salir del campo y entender que tenemos el poder de cambiar las cosas. Si salimos, se entenderá que la situación es grave", concluye.

Deja también un mensaje para las instituciones: "El racismo va más allá del fútbol. Las instituciones también deben cambiar, porque si son laxas, facilitan estos comportamientos. Hay que cambiar las reglas", ha apuntado, avanzando que como capitán de la selección francesa peleará por ello.