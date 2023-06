Un canterano de la UD Las Palmas, que fue condenado por maltrato, realizará la pretemporada con el primer equipo

Joel Domínguez, juvenil de la UD Las Palmas, realizará la pretemporada con el primer equipo en Primera División tras la oportunidad que le ha brindado el club para "reinsertarse" tras haber sido condenado por un delito de violencia machista cometido contra su expareja menor de edad.

Así lo ha confirmado Miguel Ángel Ramírez, presidente del conjunto canario, cuando le han preguntado por la presencia de este juvenil: "Joel Domínguez es un chico que se equivocó, que fue condenado y que está cumpliendo la condena que se impuso. Nosotros lo que tenemos que intentar es ayudarle a reinsertarse en la sociedad. Si hubiéramos querido echarlo, lo hubiéramos echado", añadió.

El club de Gran Canaria decidió hacer público el nombre del futbolista cuando se conoció la sentencia del caso (dictada con la conformidad y confesión de los hechos por parte del jugador) y lo obligó a entrenar en solitario durante el tiempo que duraba su condena: 40 días de trabajos para la comunidad.

Además, el presidente de la UD Las Palmas reconoció que creen en él deportivamente y por eso sigue militando en las filas del equipo amarillo: "Si no lo hemos echado es porque creemos en él y entendemos que es un jugador con un potencial importante. ¿Por qué no vamos a seguir promocionándolo? A partir de ahí, depende de que aproveche o desaproveche la oportunidad. Desgraciadamente, hay una larga lista de futbolistas canarios que no han aprovechado la oportunidades", recalcó Miguel Ángel.

Sin embargo, el juvenil tiene abierto otro procedimiento penal: la madre de su expareja acusa a Joel Domínguez de haber incumplido la orden de alejamiento sobre su hija (impuesta durante un año). No obstante, el canterano de la UD Las Palmas niega completamente dicha versión.