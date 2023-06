Acusan a Max Verstappen de apropiarse más de 200 millones de euros por evasión fiscal

Max Verstappen cabalga imparable hacia su tercer Mundial de Fórmula 1 consecutivo gracias a Red Bull, pero ha recibido este vienes una noticia que podría desestabilizarle de cara al resto del campeonato. Lo peor para él, además, es que ese elemento no proviene de ningún otro rival en la pista, ni de nada relacionado con el 'Gran Circo',

El piloto neerlandés ha sido acusado de haber cometido evasión fiscal por valor nada menos que de 200 millones de euros, tras conocerse el informe que publicó el medio holandés De Volkskrant y el periodista Rutger Bregman. Sin embargo, ese no parece ser el caso.

De acuerdo al diario De Volkskrant, si Verstappen "permanece en Mónaco hasta 2028, su beneficio fiscal aumentará hasta al menos 200 millones de euros en 13 años", a la vez que el artículo también se pregunta si se trata de un "comportamiento moralmente aceptable".

Es cierto que el bicampeón del Mundo reside en Mónaco, no Países Bajos, desde el mismo día que cumplió los 18 años, y además no tiene intención de cambiar de residencia porque valora mucho la privacidad del Principado. Una situación parecida a la de los streamers españoles que huyen a Andorra para no pagar impuestos, aunque el caso de 'Mad Max' dada su profesión está mucho más justificado.

Además, su mánager Raymond Vermuelen ha salido al paso de esas afirmaciones, para desmentirlo todo con rotundidad: "Es completamente falso ese hecho y es incorrecto lo que escribieron. Pagamos impuestos sobre las actuaciones deportivas que ofrecemos en los Países Bajos, así como los ingresos que obtiene Max durante el el fin de semana en Zadvoort".

“También pagamos impuestos en otros países donde genera ingresos como deportista”, agregó el agente de Verstappen para el programa de televisión Jinek, dejando clara la inocencia de su representado. "¿Por qué tendríamos que pagar allí impuestos por ingresos extranjeros? Sería extraño pagar dos veces, son las reglas internacionales. A todo se le puede encontrar algo de moral, al final es sólo la legislación legal y fiscal y nos atenemos a ella en todas sus formas" finalizó Vermuelen.