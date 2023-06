La muñeca Nancy apoya a La Roja en el Mundial de fútbol femenino

La empresa de juguetes FAMOSA ha presentado este martes una edición especial de la Nancy vestida con la equipación de la selección española de fútbol en apoyo al fútbol femenino y a las jugadoras que disputarán el mes que viene el Mundial en Australia y Nueva Zelanda.

"Nancy ha ido acercando la realidad a los niños. Nosotros podemos trasladarles el mensaje y así normalizarlo. El mensaje detrás de esto es que no solo los niños juegan al fútbol. Todas jugamos. Si las chicas no ven que las mujeres también juegan al fútbol, cuando sean mayores no lo van a ver, ni tampoco van a soñar con ello", ha explicado Irene Sotillo, Iberia Marketing Director de FAMOSA.

La exfutbolista Priscila Borja con la Nancy. EFE

Priscila Borja, ex futbolista del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano, entre otros clubes, ha asegurado: "El fútbol femenino está avanzando. Los juguetes y los libros tienen que ser inclusivos. Es una forma de darle a la niña la oportunidad de poder hacerlo. Con mi edad, no tenía otra referencia que una niña jugando a las cocinitas o con la escoba. Este tipo de cosas nos ayudan".

Natalia Flores, directora de Mujer y Deporte en el Consejo Superior de Deportes (CSD), se ha pronunciado en cuanto a las diferencias entre el fútbol femenino y el masculino: "Yo quiero tener los mismos recursos que ellos. Tener los desplazamientos, los horarios, lo mínimo. Las futbolistas no están pidiendo unos sueldos enormes, simplemente una mejora de condiciones", añadió.

El lanzamiento de la muñeca además de apoyar a la selección española de fútbol femenino, que disputará el Mundial de Australia este verano, también busca fomentar en los niños los valores de la igualdad de género en el deporte a través del juego.