Predicciones para UFC Vegas 73: quiénes son los favoritos en las peleas más importantes

Si te gusta la futurología y la especulación deportiva con base en el conocimiento, este es tu lugar: ¿quién ganará? Esta es una pregunta que a todos los aficionados a las artes marciales mixtas nos ronda la cabeza cada fin de semana. Los luchadores y las luchadoras se juegan tanto en cada evento que es imposible no darle una pensada. Por ello, en cada velada de UFC nos hemos propuesto echar mano de todos nuestros recursos para tratar de predecir lo que puede pasar en las peleas más importantes, que en este caso nos lleva a UFC Vegas. Para ello vamos a contar con la ayuda de Pablo Ortín, entrenador de MMA de la escuela Santa Dolores y de la selección española.

Mackenzie Dern vs. Angela Hill

Es una pelea interesante difícil de predecir. Mackenzie Dern ha reconocido que está pasando por una mala racha personal que le está afectando. La deportista acaba de atravesar por un divorcio que en rueda de prensa ha calificado de “locura” (si es que alguno no lo es) y que no ha rendido al máximo. La brasileña tiene un récord no desdeñable de 12-3 pero viene de una derrota frente a Yan Xiaonan. Ambas cosas sumadas pueden condicionar la actuación de Dern que, con su especialidad en brazilian jiu-jitsu (bjj), se va a enfrentar a toda una “striker” (especialista en kickboxing) como Ángela Hill.

La veterana y muy querida estadounidense llega con un récord bastante peor, pero viene con la moral alta después de ganar a Lupita Godínez. Diera la impresión de que una fuera hacia arriba y la otra hacia abajo, aunque cuando se enfrenta el grappling (la lucha y el bjj) frente al golpeo, el resultado suele ser favorable al primero. Recordad los problemas que tuvo McGregor frente a Khabib, que por mucho boxeo que tuviera acabó sometido. Nuestra predicción es victoria de Mackenzie Dern por sumisión (aunque el corazón nos pida a Angela Hill).

Edmen Shahbazyan vs. Anthony Hernandez

Shahbazyan es un especialista en golpeo con un récord de 12-3 que funcionó muy bien fuera de UFC pero que al llegar a la promotora ha tenido un desempeño algo errático, ganando cuatro peleas y perdiendo tres. De hecho, hace no tanto le noqueó Derek Brunson, uno de los peleadores más lentos del peso medio. Sí que es cierto que tiene sólo 25 años y quizás las derrotas que ha tenido pueden ser consideradas como una experiencia necesaria para seguir mejorando, aunque frente a él va a tener a un luchador, Anthony Hernandez, que viene con la confianza de tres victorias consecutivas y que, como Mackenzie Dern, tiene un altísimo nivel de grappling. Lo más probable es que Anthony Hernandez derribe a Shahbazyan y lo agote en el suelo hasta conseguir la sumisión. Nuestra predicción es victoria de Anthony Hernandez por sumisión.

Emily Ducote vs. Lupita Godínez

Godínez es una peleadora a la que le gusta fluir entre el boxeo y la lucha. Cuando lo consigue, le va bien, como cuando ganó a Angela Hill. Sin embargo, cuando no puede se frustra y tiende a decaer. El problema para ella es que se enfrenta a Emily Ducote, una especialista en golpeo que sabe defender muy bien los derribos así que lo va a tener difícil. Siempre hay un grado de impredictibilidad en este deporte, pero lo más probable es que gane Emily Ducote por decisión (si es que consigue mantenerse de pie).