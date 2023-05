Aston Martin prepara su gran revolución en Imola con más mejoras de las previstas

Con cinco Grandes Premios disputados ya en el Mundial 2023 de Fórmula 1, todos los equipos han ido introduciendo pequeñas mejoras en busca de un mayor rendimiento que les permita acercarse a sus respectivos rivales. Sin embargo, la mayor parte han tenido más que ver con cada tipo de circuito y la adaptación de los monoplazas que con evoluciones reales en el rendimiento.

Mercedes y Ferrari siguen estancados, Aston Martin ha dado un paso adelante con el nuevo alerón trasero y el DRS mejorado, pero Red Bull no se ha quedado atrás y sigue dominando con puño de hierro, como se vio en Miami. Aun así, la semana que viene en el Gran Premio de la Emilia-Romaña en Imola pueden empezar a verse cambios sustanciales en el statu quo de la parrilla. En territorio italiano puede comenzar una revolución.

En la primera carrera del año en Italia, los equipos presentarán las primeras novedades importantes de la temporada. De las nuevas piezas que van a introducir Ferrari y Mercedes allí se ha hablado bastante, sobre todo porque son los más necesitados de un impulso para recuperar su sitio y para pelear con Red Bull. Y sin embargo, parece que la escudería que más mejoras presentará será Aston Martin. Muchas más, de hecho, de las que nadie podría haber pensado.

"Tendremos algunas piezas nuevas en Bakú, Imola, Montreal y Silverstone. Traeremos cada pequeña mejora tan pronto esté lista, en lugar de esperar a agrupar todo en paquetes grandes", avanzó en su día Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, destacando la estrategia del equipo de ir mejorando poco a poco sin demorar las novedades. Con todo, finalmente esas mejoras se acumularán y llegarán al AMR23 en Imola.

"A partir de Imola puede haber un cambio en el orden de la parrilla, según las mejoras que introduzca cada equipo", viene avisando Fernando Alonso desde hace más de un mes, cuando los equipos aún buscaban su lugar en la parrilla, y su predicción puede hacerse realidad de forma mucho más precisa de lo que parecía en un primer momento. Sobre todo, viendo la dominancia de Red Bull y de Max Verstappen.

Aun así, lo importante para las aspiraciones de Aston Martin y Fernando Alonso era no perder el segundo puesto en carrera tras el largo parón entre Australia y Azerbaiyán, aunque sigan estancados en clasificación. Lo han logrado, y ahora el entorno del piloto asturiano señala que ese paso adelante que todo el mundo esperaba del AMR23 para soñar de forma realista con la victoria 33 está más cerca que nunca.

Según se habla desde fuentes cercanas al bicampeón del mundo, en Emilia Romagna llegará algo más que una simple actualización adaptada al circuito. Un trazado, además, idóneo para las características iniciales del monoplaza verde. Aston Martin introducirá un nuevo suelo modificado, y un rediseño completo en los pontones, orientado a mejorar uno de los puntos que más carga genera en el bólido: el canal inferior entre el suelo y los radiadores.

Sin embargo, lo más sorprendente es también lo más misterioso, y puede no cumplirse o no funcionar como se espera. Se ha mencionado también en ese paquete de mejoras la presencia de un tercer elemento, no especificado pero que podría estar relacionado sin problema con las suspensiones o el difusor, elementos que siguen dependiendo de Aston Martin en los que más pueden enfocar su crecimiento.

Hasta que los coches no aparezcan en las verificaciones del jueves en Imola, eso sí, nada de esto podrá ser confirmado, por lo que la incógnita se sigue manteniendo, y la expectación sigue creciendo. En Red Bull, además, coinciden en que su sanción por el límite presupuestario y su desventaja en las horas de túnel de viento empezarán a notarse justamente en el GP de la Emilia-Romaña, repercutiendo negativamente en su crecimiento.

Ante este panorama, si Aston Martin cumple con su parte podremos presenciar una gran evolución en toda regla, como las que solían producirse antiguamente en casi todos los equipos a estas alturas de temporada, en Montmeló, y que ahora lo hacen en Imola, al ser la primera prueba en Europa con sus tres sesiones de entrenamientos Libres tradicionales para probarlo todo. ¿Hasta dónde llegará Aston Martin?