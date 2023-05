Así es la relación de Fernando Alonso con uno de sus ingenieros de Aston Martin: "La pareja de moda en el paddock"

Desde que Fernando Alonso llegó a Aston Martin es una persona que se le ve feliz, y así lo manifiesta en el mundo de la Fórmula 1. La escudería británica se volcó con el español para que se sienta como en casa desde el primer día: le entregó un coche competitivo y un ambiente donde ha forjado grandes amistades en muy poco tiempo, como la relación de amistad que tiene con el mecánico Matt Watson.

En el pasado Gran Premio de Miami, Aston Martin compartió una imagen de la complicidad que tienen Fernando y Watson, la cual no ha pasado desapercibida para la Fórmula 1. Asimismo, hay atrevidos que han bautizado a esta relación como "la pareja de moda" dentro del paddock.

Matt es el ingeniero de la parte delantera del coche de Alonso y se ha convertido en uno de los hombres de confianza del asturiano. Este hecho ha provocado que parte de la afición española le haya cogido una gran estima al mecánico de Aston Martin y están promoviendo una iniciativa para el Gran Premio de España en Montmel: la idea consiste en llevar caretas gigantes con la cara del apodado "pelirrojo esquizofrénico" para agradecer todo el apoyo que le está dando a Fernando.

Aston Martin ha hecho que el bicampeón del mundo vuelva a creer en un posible título mundial a corto plazo y, así, lo ha expresado en más de una ocasión: "Siempre he estado motivado, trabajando duro y probablemente el equipo que tenía detrás no creía en mi rendimiento o habilidad de configurar el coche y seguir adelante... y luego pues nunca tuve un coche tan rápido como ahora". Además, el fichaje de Alonso por la escudería británica ha sido un cambio más que positivo para el de Asturias: "Yo no he cambiado, Aston Martin me ha cambiado por completo", explicó un Fernando que anhela extender su contrato con Aston Martin hasta 2026.