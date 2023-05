El futuro de Fernando Alonso apunta a 2026: "Estoy tentado a extender mi contrato con Aston Martin"

El Mundial de Fórmula 1 que está haciendo Fernando Alonso en 2023 gracias a Aston Martin es sensacional. El piloto español de 41 años, que ganó sus dos títulos hace casi dos décadas, ha estado en el podio cuatro veces de cinco carreras en lo que va de 2023 tras tomar la mejor decisión de su carrera al dejar Alpine. No se rinde, quiere la victoria 33 y el tercer Mundial, y hará todo lo posible por lograrlas.

Su tiempo, no obstante, cada vez es más limitado. La edad no le ha pasado factura por el momento, más bien al revés, pero no deja de ser una realidad. Por eso Alonso parecía tener decidido retirarse definitivamente al acabar su contrato actual multianual con Aston Martin, que finaliza al acabar la temporada 2024... pero parece haber cambiado de opinión, y ahora afirma estar "tentado" a firmar una extensión.

"Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos este año y tal vez eso signifique estar tentado a extender el contrato en el futuro", aseguró concretamente Alonso hace unos días, motivado por el rendimiento del AMR23 y por la excelsa relación que mantiene con la escudería, ingenieros y mecánicos, a los que ya considera prácticamente familia.

"También existe la tentación de terminar, y hacerlo con una sonrisa en la cara. No lo sé, sinceramente" añadió el piloto asturiano, que no esperaba siquiera en sus mejores sueños haber firmado un inicio de Mundial tan bueno. Aston Martin le ha devuelto la sonrisa y las ganas de exprimirse aún un poco más, si puede ser hasta 2026.

Ese año se producirá un nuevo cambio de reglamento a todos los niveles en la Fórmula 1, y a Fernando le gustaría estar presente y aprovecharlo, aunque tendría ya 45 años: "Es cierto que en 2026 habrá otro cambio de reglamento con los nuevos motores, y esa es otra tentación". Su continuidad, además, le supondría reencontrarse con Honda como motorista, ya que la marca nipona busca aliarse con Aston Martin para que la escudería británica sea independiente de Mercedes.

Independientemente, lo que está claro es que Alonso sólo seguirá si se sigue sintiendo como este misma temporada, en la que se encuentra pletórico física y psicológicamente, y si sigue teniendo las opciones que este año le ha devuelto Aston Martin: "Me siento fresco, me siento rápido, me siento motivado. Por eso, si son dos, tres, cuatro o la cantidad de años, no lo sé todavía".

"Para estar en la Fórmula 1, renuncias a la familia, la vida y las amistades, por lo que tiene que valer la pena. Especialmente al final de mi carrera, quiero volver a luchar por algo importante" se explicó Alonso, que tiene claras dos premisas: seguir si se siente bien, si disfruta; y para ello, seguir siendo competitivo y contar con un monoplaza que responda, al menos, como el actual AMR23.