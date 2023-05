Ceballos sale en defensa de Vinícius: "Pues no es tan malo como parece"

Un aluvión de críticas volvieron a cernirse sobre Vinícius después de la final de Copa del Rey, que acabó con un nuevo título en las vitrinas del Real Madrid. La actitud del brasileño con los futbolistas del Osasuna volvió a acaparar todas las miradas y dejó en un segundo plano su espectacular actuación sobre el verde.

En La Cartuja apareció de nuevo la versión 'fuera de sus casillas' del carioca, enfrentado con David García pocos minutos antes del descanso y con el Chimy Ávila cuando ya enfilaba el túnel de vestuarios tras el primer tiempo.

Sin embargo, no todo fueron malos gestos del vertiginoso extremo, que dejó una bonita imagen con rivales y aficionados después de escuchar el pitido final y celebrar con sus compañeros la vigésima Copa del Rey del conjunto blanco.

Tras detenerse a firmar camisetas, bufandas, banderas y hasta cromos, y hacerse foto con la hinchada, Vinícius se encontró con Lucas Torró en la entrada de vestuarios, en el mismo lugar donde una hora antes habían tenido que separarle del delantero rojillo, para intercambiar camisetas.

El centrocampista, autor del empate del Osasuna en la final del torneo del KO, esperó pacientemente en el túnel al brasileño con su camiseta en la mano. Se saludaron, cambiaron elásticas y se despidieron con un abrazo. "Vinícius es un grandísimo jugador, no me he sentido ofendido", aseguró el español ante los medios.

Así lo ha revelado el Real Madrid con un vídeo de dos minutos que recoge el momento y que ha aprovechado Dani Ceballos para salir en defensa de su compañero. "Oye, pues no es tan malo como parece. Disfrutemos de él", ha escrito el utrerano junto a las imágenes en sus redes sociales.