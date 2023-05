Aroma a revancha entre Real Madrid y Manchester City en una eliminatoria distinta: está Erling Haaland

Real Madrid y Manchester City vuelven a verse las caras en las semifinales de la Champions (este martes, la ida a las 21 horas en el Bernabéu) en una eliminatoria con un aroma indiscutible a final en la que se miden el vigente campeón contra el eterno aspirante a un título que se le resiste año tras año.

Dos equipos que ya se vieron las caras el año pasado y en el que planea sobre el ambiente las ganas de revancha que tiene el millonario megaproyecto comandado por Pep Guardiola. Hace alrededor de un año, el City tuvo contra las cuerdas al Real Madrid, pero cuando todo parecía perdido para los blancos, surgió la mística del Santiago Bernabéu en una remontada imposible (necesitan los de Carlo Ancelotti dos goles en dos minutos más el descuento para forzar la prórroga) que acabó produciéndose entre paradas imposibles de Courtois, balones al área y remates de Rodrygo.

Si la pasada campaña el campeón inglés era poderoso, en esta da literalmente pavor. A un equipo que ya era una máquina de producir buen fútbol con jugadores del talento de De Bruyne, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva o Grealish ha sumado al mejor nueve del mundo, un depredador del gol insaciable: Erling Haaland.

La influencia del noruego es tal que hasta Pep Guardiola, un talibán del fútbol elaborado, de posesión, admite que ha tenido que cambiar en parte esa filosofía, rendido ante el rendimiento de Haaland, que lleva 35 goles en la liga inglesa –algo que no había logrado nadie en la ‘era Premier’, que se inauguró en 1992– y que promete batir todos los récords imaginables con la camiseta skyblue. "Tenemos a Haaland, ¿cómo no vamos a aprovecharlo? Jugaremos para él en muchas cosas", admitió el entrenador catalán.

Distinto punto de vista quiso ofrecer, por su parte, Carlo Ancelotti. "Hablar solo de Haaland es no hablar de un equipo muy completo que juega muy bien al fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas... No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar a un equipo que parece imparable", explicó el italiano.

Aunque si hay un equipo capaz de plantar cara al Manchester City ese es el Real Madrid. Pese a las dudas que ha arrastrado en ciertos tramos de la temporada, sobre todo en una Liga en la que a veces ha parecido que le faltara encontrar la motivación necesaria, en la Champions es otra cosa. Tras pasar sin apuros la fase de grupos, arrasó primero al Liverpool (2-6) y después al Chelsea (0-4) para verse las caras de nuevo con su némesis, Pep Guardiola.

Los enfrentamientos entre el entrenador catalán y el conjunto blanco siempre tienen un aroma especial, pues las dos partes son conscientes de la gran entidad y jerarquía del rival que tiene enfrente.

Llega el Real Madrid con cansancio en las piernas, pues el sábado disputó la final de la Copa del Rey –el City jugó el sábado, pero pudo dar descanso a varios de sus jugadores–, pero también con el impulso y la tranquilidad que da ganar un título.

Ancelotti ha encontrado su once, con Camavinga en el lateral zurdo y un centro del campo en el que el talento está por encima del músculo, y no parece que la gran entidad del Manchester City le vaya a hacer cambiar el plan. Si algo funciona, el italiano no lo toca, y ese once se mostró brillante tanto ante el Chelsea como en el Camp Nou, donde dio un puñetazo sobre la mesa con un 0-4 en la Copa.

Un duelo de colosos que tiene este martes (21 horas) su primer asalto en el Bernabéu. Una eliminatoria gourmet para disfrutarla.