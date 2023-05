La longevidad de Alonso, ejemplo para el paddock: "Es más viejo que Dios y cada semana da el cien por cien"

Los números lo son casi todo en la Fórmula 1, un deporte donde cada milésima y cada centímetro cuentan, donde un sólo punto puede decidir campeonatos. Sin embargo, hay pilotos que se empeñan en demostrar que los números no son más que eso, números, y que no deberían condicionar la percepción de la realidad de profesionales y aficionados, sobre todo cuando hablamos de la edad de los pilotos.

En este apartado, el primer nombre que se viene a la mente de cualquiera es Fernando Alonso, veterano de mil batallas que sigue soñando a sus 41 años con un tercer Mundial. Pero no está sólo en su batalla contra el tiempo y contra la lógica, que dicta que la edad debería pasar factura al rendimiento de los pilotos, ya que el heptacampeón Lewis Hamilton con 38 años sigue ofreciendo un nivel excelso.

Ninguno de los dos ha dejado en realidad de estar a un nivel superlativo a pesar del paso de los años, si obviamos el pésimo rendimiento de McLaren-Honda en la etapa de Alonso, y lo están demostrando más que nunca justo en 2023. 'Lideran' con permiso y excepción de Red Bull el Mundial de pilotos, son asiduos de los puntos y los podios, y están protagonizando las batallas en pista más bonitas y apasionantes. La edad, desde luego, no les pesa, si no todo lo contrario.

El dúo más experimentado de la parrilla lleva compitiendo en la Fórmula 1 desde antes de que el resto de sus rivales fuesen si quiera preescolares, pero siguen con el mismo hambre que un debutante y no tiene pinta de que vayan a marcharse en el corto plazo del 'Gran Circo'. De hecho, Hamilton ya lo ha advertido en Miami, saliendo también al paso de los rumores sobre su futuro (en Mercedes): "Mi sitio es la F1 y no tengo previsto marcharme por ahora".

Hamilton y Alonso se admiran mutuamente a pesar de la encarnada rivalidad que mantienen, y por eso no le pesa reconocer que la longevidad del español, que seguirá en Aston Martin hasta 2024 o incluso más allá, es un gran ejemplo para él: "¿Seguir hasta los 50 con Fernando? Nunca digas nunca (se ríe). Hay casos como el de Tom Brady (en la NFL hasta los 45), ahora sabemos lo importante que es qué comes, cómo entrenas, cómo te concentras. No puedo hablar por Fernando, pero sí puedo decir que está haciendo un gran trabajo y estoy deseando tener más luchas en la pista con él".

"La tecnología ha aportado mucho y también es importante tener la mentalidad y saber sacrificarte. Cuando tenía 22 años no pensaba en la recuperación porque no sabía nada. Llegaba a casa y me comía una pizza, no tenía especialistas a mi alrededor. Tenía un fisio, pero entrenábamos un poco. Tampoco sé si los pilotos de antes estaban tan en forma, se sentirían más rápidos que nosotros porque nosotros entrenábamos bastante más que ellos”, ha reflexionado Hamilton a su llegada a Miami.

Algo así manifestó de hecho el propio Alonso hace pocos días, en Bakú: “La experiencia nos ayuda a extraer el máximo de los coches y nuestra condición física es importante, pero no es el factor decisivo. Tenemos que estar en forma, pero por ser más joven no tendrás más velocidad punta”. Una reflexión sobre la experiencia y la longevidad que parece compartir con ellos y secundar Guenther Steiner, jefe de Haas, como refleja en un libro recientemente publicado donde aprovecha uno de los capítulos para comparar la irregularidad de sus pilotos (Mick Schumacher y Kevin Magnussen en 2022) con las características de Alonso.

“Es lo que separa a los buenos pilotos de los ‘top’. Mira a Fernando, es más viejo que Dios y cada semana da el cien por cien, siempre está motivado. Incluso en una situación de mierda extraerá algo bueno y empujará a su equipo para que mejoren. A veces un poco gruñón, pero un talismán. Y no tiene por qué hacer esto porque debe tener millones de euros en el banco, podría irse a vivir a una isla en cualquier parte. Pero eso no es lo que quiere porque no ha terminado aquí todavía. Este año está impresionante y para mí es la referencia, el ejemplo de lo que necesita un piloto competitivo”, escribe Steiner, para quién la edad sólo es un número, y lo que de verdad importa es la velocidad.