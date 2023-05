Arrasate avisa al Real Madrid antes de la final de Copa y da las claves para ponérselo difícil

A pocas horas de la gran final de la Copa del Rey que enfrenta a Real Madrid y Osasuna, algunos de sus protagonistas han hablado en rueda de prensa para compartir sus sensaciones de cara a este importante partido. Uno de ellos ha sido Arrasate, entrenador del equipo rojillo.

El técnico vasco ha asegurado que se encuentran "bien, tranquilos, con muchas ganas de que llegue el partido de mañana" y que lo llevan "con naturalidad". Tiene claro que la gente "es consciente de lo que significa" ese encuentro y, además, ya se ha "visualizado con la Copa".

Aunque Jagoba sabe que es una situación complicada por el rival que tienen enfrente, ya ha avisado al Real Madrid de que van a ir a por todas. "La afición está orgullosa de estar aquí, pero queremos más. No somos no conformistas, queremos poner la guinda", ha advertido.

El entrenador del conjunto navarro ha admitido que saben cuáles pueden ser las claves para ganar al Real Madrid de Ancelotti: "Sabemos que tenemos que ser valientes, tenemos que llevar la esencia de Osasuna a su máximo esplendor. Y que ellos no estén cómodos, con espacios, porque las opciones de ganar se reducen muchísimo. Lo más importante será incomodar al Real Madrid".

Para conseguirlo tienen "una plantilla muy normal" que "es una familia". "Vamos a hacer las mismas cosas, aunque no podemos obviar la trascendencia del partido. Estamos centrados en que tenemos que dar nuestra mejor versión y seguramente con eso no sea suficiente. También necesitamos jugar con la ilusión de nuestra gente. Si aunamos esas cosas, será un partido difícil para el Real Madrid", ha afirmado.

Será muy importante tener "esa chispa y atrevimiento en ataque" para mantener las opciones de victoria y hacer que "los nombres propios sean de Osasuna y no del Real Madrid". Para ello intentará "ser lo más justo posible" para "sacar el equipo más competitivo". Sin embargo, ha reconocido que "es imposible ganar con once" y necesitan "a los 5 o 6 que salgan luego" para poder conseguir el objetivo.

Arrasate tiene claro que no quieren "dar facilidades y que no haya final, entre comillas" por lo que no le importaría "jugar una prórroga más o una tanda de penaltis".