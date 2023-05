La carrera de Erling Haaland no deja de crecer a una velocidad exponencial. El delantero noruego del Manchester City está batiendo récords goleadores este año y su voracidad no para de aumentar.

Esta próxima semana, Haaland formará en la punta del ataque en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones: enfrente estará el Real Madrid, el club que quiso ficharlo la pasada campaña y que todavía sueña con ello.

Pero junto a su olfato goleador, el noruego también es conocido por su carácter en ocasiones histriónico y por algunos comportamientos que llaman la atención. El último en salir a la luz tuvo lugar durante el pasado choque de la Premier que disputó el City.

Durante un instante del encuentro y con una falta en contra, Haaland se plantó en la barrera junto a varios de sus compañeros. Y así, mientras ellos se protegían de un posible pelotazo, a Erling no se le ocurrió otra cosa que abrir las piernas, señalarse con las manos sus partes más íntimas y desafiar al lanzador: "Hit me in the balls", le repitió dos veces. La traducción... no face falta. Genio y figura.