Bellingham, muy cerca del Real Madrid: podría ser el fichaje más caro de su historia

La carrera por el fichaje de una de las joyas más cotizadas del mercado, el inglés Jude Bellingham, está llegando a su fin con el Real Madrid apareciendo en el horizonte como eventual ganador. Y con más mérito, si cabe, después de pelearlo con dos transatlánticos financieros de la Premier League como el Manchester City y el Liverpool que ponían mucho más dinero. Sin embargo, ni lo económico ni lo patriótico han convencido más al joven futbolista del Borussia Dortmund que el prestigio, la historia y el proyecto madridista.

Tras meses y meses trabajando en silencio, el club blanco ha ido puliendo los detalles con la estrella británica, y ya están cerrando los flecos de la operación con el consabido beneplácito de Bellingham, su familia y sus representantes. Jude ha decidido jugar en el Santiago Bernabéu. Una elección en firme que ha terminado de tranquilizar a la cúpula madridista para dar el paso y firmarle después de todos los esfuerzos realizados para no rendirse en la pugna por su fichaje.

Una estrategia de aguante de más de un año de desarrollo, que culminará salvo contratiempo con la llegada del jugador inglés de tan sólo 19 años a Chamartín a partir del 30 de junio de 2023 y con contrato hasta 2029, como pretenden anunciar en el plazo de un mes. El Borussia Dortmund ha ido mentalizándose durante ese mismo periodo en la marcha de su principal estrella y reclamo, el líder del equipo a pesar de su corta edad desde la marcha de Haaland, pero no regalará ni mucho menos a Bellingham.

Las pretensiones del club alemán este verano, teniendo además en cuenta el poderío de City y Liverpool, eran obtener en la operación al menos 150 millones de euros. Unas pretensiones iniciales que se verán rebajadas después del anuncio de la intención del jugador, ya que el Real Madrid espera cerrar el acuerdo en torno a los 100-120 millones de euros, según ha adelantado Marca.

El diario alemán 'Bild', por su parte, tasa el traspaso en 140 millones de euros, aunque no se manejan todavía cifras para el contrato de Bellingham con el conjunto blanco. En cualquier caso, Bellingham podría ser el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, superando las operaciones por Hazard, Bale o Cristiano Ronaldo.

Sea como sea, el traspaso no supondrá un problema para ninguna de las partes. El Real Madrid apretará sin forzar para ajustar el desembolso lo máximo posible a sus planes de viabilidad, respetando siempre a un club 'amigo' como el Dortmund, que no debería poner impedimentos por su parte siempre que la cifra sea adecuada. No deja de ser un fichaje estratégico a todos los niveles, y ambas partes saben lo que se juegan.

Con el jugador, el acuerdo parece encarrillado. Las ofertas de la Premier han llegado a ser 'mareantes' para el futbolista, que además tenía en su mano regresar a su país, a su Liga. Desde la entidad madridista, tenían claro que si era por dinero, nunca vendría. Pero Bellingham tiene muy claro lo que quiere y lo que necesita en su futuro, y el Madrid se encargó de terminar de hacérselo ver.

Un proyecto deportivo serio y riguroso basado en dar prioridad a los jóvenes como él (o Tchouaméni, o Camavinga, o Valverde, o Rodrygo, o Vinícius) en su desarrollo y en su crecimiento en el campo, pensando en seguir dominando la Copa de Europa con la misma firmeza que la pasada década. Un dominio que también ha ejercido su influencia, porque la Champions es el sueño de cualquier futbolista joven.

Por parte del club, además, Florentino Pérez tiene la necesidad de ofrecer a su afición un fichaje de postín después del fracaso de la operación por Mbappé el pasado año. Tchouaméni no fue suficiente, y el Madrid con Bellingham mata dos pájaros de un tiro: un fichaje ilusionante y estratégico a nivel publicitario y financiero, para fortalecer la marca Real Madrid; y el mejor centrocampista de la próxima década a nivel deportivo.

Bellingham llegó al Borussia en 2020 procedente del Birmingham tras el pago de 25 millones de euros, con apenas 16 años. Por entonces era sólo una promesa, pero no suele fallar el equipo amarillo en sus apuestas. Como sucedió con Haaland, Bellingham ha multiplicado su valor y el Dortmund lo venderá por cuatro o cinco veces más, toda vez que finalice la Bundesliga, donde el Borussia puede ganar diez años después.