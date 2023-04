Verstappen declara la guerra a Russell en Bakú: "Espera lo mismo la próxima vez, capullo"

Lidera el Mundial con contundencia, con dos victorias y un segundo puesto en tres carreras, y aún así Max Verstappen está viviendo un comienzo de temporada muy tenso. Primero, con el frente abierto en Red Bull con su compañero, Sergio 'Checo' Pérez, y este sábado con un encontronazo -en pista y en el 'parc fermé'- con George Russell.

El británico abrió un agujero en el pontón izquierdo del monoplaza del neerlandés mientras intentaba adelantarle por el interior en la primera vuelta y el bicampeón cerró la puerta en el exterior. Al bajarse del coche y ver el estado en el que estaba, 'Mad Max' se fue lanzado a recriminar la acción a su rival.

"No fue a propósito, compañero, no tenía agarre. Estaba mirando hacia arriba", le dijo el piloto de Mercedes. Pero sus explicaciones no bastaron a Versappen, que le recordó que "ninguno tenemos agarre, hay que dejar un poco de espacio".

TRES CURVAS Y UN DESTINO



No quiso seguir en la discusión Russell, que, aún con el casco puesto, le dejó con la palabra en la boca y se encaminó al pesaje. "Espera lo mismo de mí la próxima vez, capullo", le aseguró el neerlandés declarándole la guerra para lo que resta de campeonato.

El choque siguió después ante los medios, donde el inglés explicó que "desde karting sabes que el interior tiene ventaja y el exterior toma el riesgo". Por eso, se mostró sorprendido del enfado del piloto de Red Bull. "Porque se llame Verstappen y sea el líder del Mundial no me voy a contener, estoy aquí para luchar y ganar", dejó claro Russell, recogiendo el guante.

"Me sorprendió bastante que estuviera tratando de mantener el exterior en un circuito urbano. Tenía mucho más que perder y el contacto mínimo no fue intencional, hice todo lo posible para tener una pelea limpia", añadió sobre lo ocurrido en la pista. "Ojalá haya aprendido la lección", deseó de cara a la carrera de este domingo.