Russell le hace un boquete al Red Bull de Verstappen y el campeón explota: "No entiendo por qué tienes que arriesgar tanto"

Max Verstappen y George Russell fueron los dos grandes protagonistas de la carrera al sprint de este sábado en el GP de Azerbaiyán, y no precisamente por sus resultados (cuarto y quinto respectivamente), sino por el encontronazo que tuvieron en la pista y tras bajarse de sus monoplazas.

Ocurrió en la primera vuelta, en concreto en la primera curva del circuito urbano de Bakú, que parece tener en sus muros un imán de monoplazas. Verstappen ganó la posición al británico, pero este no aflojó, apuró sus opciones en la curva y se tocó con el neerlandés, quien a su vez rozó la parte exterior de su neumático con el muro.

En directo no se apreció más que la reñida batalla y el ligero roce, pero no la tremenda avería que se produjo en el pontón izquierdo del coche más dominador de la parrilla. Las comunicaciones de radio fueron suficientes para percibir el enfado del vigente campeón mundial, aún mayor cuando vio el daño en su monoplaza tras la carrera.

Tras lograr el tercer puesto, Verstappen se quedó unos minutos contemplando incrédulo el pontón izquierdo de su coche, en el que se apreciaba un profundo boquete de varios centímetros. Y con la evidencia ante sus ojos, no tardó en estallar. Se dirigió rápidamente hacia Russell y le recriminó severamente ante las cámaras que no hubiera dejado espacio y que hubiera atacado de esa manera tan agresiva.

"Ninguno tenemos agarre (en referencia a la poca temperatura de los neumáticos en la primera vuelta), tienes que dejar espacio", le dijo a su rival de Mercedes antes de lanzar una amenaza. "Espera la próxima vez lo mismo", sentenció irónicamente.

'Super Max' tampoco que quedó corto ante los micrófonos, donde respondió aún muy en caliente tras lo ocurrido. "No he clarificado el tema con George. No entiendo por qué tienes que arriesgar tanto en la primera vuelta. Ha subvirado contra mi coche, todos estamos con los neumáticos fríos y en estas condiciones es fácil bloquear. Es fácil explicar con la cámara onboard, diciendo que ha bloqueado, pero no tiene sentido para mí".

El encontronazo entre Verstappen y Russell tras su toque en Bakú 💥😱#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/IBSH3Lt97R — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

"Hay un agujero en el pontón, no tiene buena pinta, pero es lo que es y nos centraremos en la carrera de mañana. Aun así, hemos acabado terceros, que son buenos puntos para el campeonato", zanjó contundente.