Alonso atiza a Sainz por lo que le ha hecho en el sprint: "Ha sido un poco... sorprendente"

La carrera al sprint en el GP de Bakú de este sábado ha hecho saltar las chispas entre Fernando Alonso y Carlos Sainz, amigos fuera y dentro de la pista... al menos hasta la polémica acción que protagonizaron ambos durante la breve prueba estrenada este 2023 en Azerbaiyán.

El ovetense y el madrileño tuvieron un encontronazo en la curva dos del circuito urbano, justo en el momento en el que la carrera fue relanzada tras la salida de la pista del 'safety car'. Alonso se lanzó a por su compatriota tras adelantar a Hamilton, y Sainz, quinto, trató de defender su posición abriéndose a la izquierda para tapar el hueco que buscaba el asturiano.

El momento apenas fue percibido en directo, y fueron las palabras de Fernando en la zona mixta las que abrieron la polémica entre ambos. "Carlos me llevó contra el muro en la curva dos, lo que ha sido algo sorprendente... a ver si podemos ganar esa posición", sentenció en referencia a la intención de Aston Martin de presentar una reclamación ante los comisarios de carrera.

[Sainz] Es lo que hay

Por su parte, Sainz trató de esquivar el dardo del asturiano con una explicación muy plana del momento. "Bueno, en ese momento me defiendo como puedo de Lewis [Hamilton] y luego me sorprende Alonso que también se une a la batalla. Me he intentado hacer lo más ancho que he podido en pista, creo que ha sido una buena batalla. Es lo que hay", sentenció.

🗣️ @alo_oficial, muy enfadado 😡



"Vamos a ver si podemos ser quintos. La verdad es que @Carlossainz55 me llevó contra el muro, ha sido sorprendente"#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/Vsr6B08aUv — DAZN España (@DAZN_ES) April 29, 2023

Posible revisión de los comisarios

Las palabras de Alonso dejaron entrever la posibilidad de que la escudería británica presentara una reclamación contra Ferrari. Ahora, la acción podría ser revisada, aunque según lo estipulado por el reglamento el cambio de trayectoria de Sainz para tapar el hueco estaría dentro de lo legal.