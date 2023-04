La atrevida profecía de Lobato para Bakú: "Este fin de semana va a cambiar radicalmente la concepción de la Fórmula 1"

El parón del Mundial de Fórmula 1 está llegando a su fin, ya que este viernes arrancará el Gran Premio de Azerbaiyán, y pilotos y escuderías deberán regresar a la acción para estrenar un nuevo formato de carrera al sprint que modificará todo el fin de semana, y que promete emociones fuertes.

Al menos, ese es el vaticinio de Antonio Lobato, una de las voces más autorizadas para hablar del 'Gran Circo' en España. El periodista y narrador de DAZN también está ultimando los detalles para dar cobertura a todo lo que suceda en Bakú desde el mismo viernes, y se ha atrevido a lanzar una predicción tempranera de lo que espera en el GP de Azerbaiyán que sin duda entusiasmará a los fans: "Este fin de semana va a cambiar radicalmente la concepción de la Fórmula 1".

"Creo que vamos a ver batalla y espectáculo real. Este formato quiere terminar con los entrenamientos. En la carrera sprint los pilotos van a poder arriesgar porque tendrán menos cosas que perder", ha comentado Lobato este jueves en Radio Marca, ensalzando el nuevo formato de carrera al sprint que se estrena en Bakú a pesar de que no haya sido del agrado de buena parte de los seguidores de la F1.

Aun así, Lobato ha querido ser claro y tajante con las expectativas para el piloto del momento, Fernando Alonso, que quiere en Bakú intentar pelear su victoria 33. Aston Martin ha trabajado a fondo en el parón para mejorar el AMR23, pero el presentador ha anunciado que las auténticas mejoras deberán esperar un poco: "No hay grandes novedades de Aston Martin para Bakú, pero para Canadá sí habrá una evolución importante".

No obstante, eso no quiere decir que Lobato haya descartado a Alonso para la pelea por la victoria, ahora y fundamentalmente en las próximas carreras, sobre todo viendo su rendimiento este año: "Lo que estamos viviendo no es normal, el salto que ha dado Aston Martin es un milagro. Ganar carreras va a ser difícil en condiciones normales".

"Lo más factible sería en Mónaco", ha pronosticado Lobato sobre las expectativas de victoria de Fernando Alonso con Aston Martin en el corto plazo, coincidiendo con la opinión de muchos peces gordos del equipo de Silverstone, como Dan Fallows o Mike Krack, que también piensan en el circuito monegasco como el escenario ideal por el momento.

Todo ello teniendo siempre en cuenta que sean capaces de superar a Red Bull, la verdadera 'sorpresa' del año según el periodista, que no duda en ensalzar el increíble rendimiento del RB19: "La sorpresa es cómo Red Bull ha conseguido un DRS tan potente con menos horas de trabajo que los demás. Son unos magos porque están en otra galaxia".