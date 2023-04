Estos son los grandes cambios que estrenará la Fórmula 1 en la carrera al sprint de Bakú

Anadolu Agency via Getty Images

El parón en el Mundial de Fórmula 1 llega a su fin este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, la cuarta prueba del campeonato. Un evento en el que los equipos prometen introducir novedades muy significativas que aumenten su rendimiento y que pueden agitar la coctelera de la parrilla.

Sin embargo, el auténtico reclamo será el nuevo formato aplicado a las carreras al sprint, que se probará sobre el terreno por primera vez en Bakú, y quedará probablemente establecido de ese Gran Premio en adelante. Un formato que ha generado mucha polémica y que ha terminado de despistar a los fans más casuales del 'Gran Circo', que en muchas ocasiones no saben qué ha cambiado y qué se mantiene igual.

Por eso es fundamental comprender cómo se estructurarán a partir de Bakú los fines de semana en los que el Gran Premio en cuestión albergue una carrera al sprint. En los casos como el de Azerbaiyán esta semana, a partir de ahora, la competición quedará dividida en dos grupos: el viernes y el domingo, juntos, y el sábado en solitario por su cuenta.

Antes de explicarlo todo, no obstante, sí que es conveniente recordar cómo se organiza un Gran Premio al uso, para comprender qué cambia y qué no cuando se celebren las carreras al sprint. En un GP normal y corriente, los viernes se celebran dos sesiones de entrenamiento (libres 1 y 2); los sábados otra sesión de práctica más (libres 3) junto a la clasificación; y los domingos, el plato fuerte, la carrera.

En cambio, en los nuevos Grandes Premios con carrera al sprint, el viernes se correrán los entrenamientos libres 1, como suele ser habitual, pero serán los únicos entrenamientos del fin de semana, suprimiendo los libres 2 del viernes y los libres 3 del sábado. Después, ese mismo viernes, la clasificación clásica (Q1, Q2 y Q3) que suele celebrarse los sábados se adelantará, y su resultado se mantendrá vigente para la carrera importante, la que reparte más puntos, la del domingo.

Es el sábado cuando se complica la cosa. Sin entrenamientos libres ni clasificación clásica programados, es el turno en exclusiva de la carrera al sprint. Sin embargo, antes de celebrarla, tendrá lugar lo que la FIA ha bautizado como 'Shootout Sprint', una clasificación tradicional pero con tiempos por sesión reducidos para abarcar apenas media hora entre SQ1, SQ2 y SQ3, y que será válida únicamente para la posterior carrera al sprint, de 100 km de recorrido y cuyo resultado no influirá en el resto del Gran Premio.

Así, el cambio más importante es que todo lo relacionado con el sprint irá incluido en la jornada del sábado, y será completamente independiente de lo que suceda el resto del fin de semana. Antes, en 2021 y 2022, las carreras al sprint no contaban con clasificación propia. Se celebraba también los viernes la clasificación tradicional para la carrera al sprint, y después esa carrera servía justamente para definir la parrilla del domingo además de para repartir puntos, que en este caso no cambian.

Lo que sí cambia es el espectáculo, muy penalizado en la versión anterior de las carreras al sprint. Ahora, los pilotos no conducirán con temor y excesiva prudencia en la carrera al sprint porque pase lo que pase, no cambiará nada para la carrera del domingo. Antes, un error en la sprint te condenaba a salir el domingo en la parte trasera de la parrilla, rodeado de tráfico, pero ahora, salvo catástrofe o accidente grave, no tendrá incidencia en la carrera prestigiosa, la que todos realmente quieren ganar.

Así la FIA ha conseguido también probar a celebrar fines de semana sin tantas sesiones de entrenamiento, criticadas por ser inútiles para los pilotos pero muy útiles para los ingenieros. Han sustituido, básicamente, los libres 2 y 3 por una mini sesión extra de clasificación y carrera el sábado.

Un lío de cambios y modificaciones innecesario para muchos, que además desarraiga la carrera al sprint del resto del Gran Premio. En definitiva, un añadido extra que divide el fin de semana tradicional en dos días, viernes y domingo, con un sábado totalmente independiente y creado en principio para fomentar el espectáculo y el atractivo de la competición.