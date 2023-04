El Mundial 2023 de Fórmula 1 no ha comenzado para Alpine de la forma que ellos habrían deseado, ni mucho menos. Han tenido problemas en todas las carreras, culminando en el doble abandono del Gran Premio de Australia, y por ritmo les ha costado mucho destacar entre Williams, Haas, Alfa Romeo o Alpha Tauri cuando su objetivo era, curiosamente, estar donde está Aston Martin ahora mismo.

Sin embargo, en Melbourne ya demostraron que tienen rendimiento de sobra para ser por el momento el quinto equipo, y mantienen la esperanza de apretar las cosas por arriba en cuánto mejoren el monoplaza. El año pasado, sin ir más lejos, fueron el equipo que más novedades introdujo con el paso de las carreras.

Szafnauer, optimista

Por eso, aunque el accidente entre Pierre Gasly y Esteban Ocon en el Gran Premio de Australia ha podido trastocar la hoja de ruta de Alpine, que planeaba traer las mejoras en Bakú y en Imola, Omar Szafnauer es optimista: "Creemos que al menos podemos seguir el ritmo de desarrollo de Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Este año, si estás compitiendo por el cuarto puesto, estás compitiendo por el segundo, estamos así de cerca".

"Todavía no es un problema para el límite de presupuesto, aunque el accidente nos costó muy caro y ha cambiado las prioridades. Por ahora, necesitamos repuestos para Bakú. No reconstruyes cosas como un alerón delantero en quince días. Tenemos que comprobar si eso influirá en si podemos llevar nuestro paquete de desarrollo al completo", ha expresado Szafnauer aun así, de forma prudente, consciente de que no podrán mejorar en Azerbaiyán las seis décimas que tenían previstas.

Szafnauer, jefe de equipo de la escuadra francesa, ha admitido que esperan aunque sea poder mejorar tres décimas en Bakú, y que las seis décimas llegarán más bien en verano. Todo para llegar a estar a la altura de Aston Martin y Ferrari en los meses estivales, mucho más tarde de lo que les habría gustado. Un objetivo ambicioso que en Alpine tienen encima de la mesa ya que esperan grandes mejoras con las actualizaciones que introduzcan al A523 desde Enstone.

“Tenemos que investigarlo, porque en comparación con la carrera anterior, el coche apenas cambió. Quizá dimos con la tecla de la configuración perfecta o hemos progresado en términos de gestión de la energía, pero éramos más competitivos. Procederemos como el año pasado. Si vemos en los datos que podemos ganar tiempo con una pieza nueva, la pondremos en el coche de inmediato”, expresó en ese sentido Szafnauer tras el Gran Premio de Australia.

Esteban Ocon quiere atrapar a Fernando Alonso

Lo que sí es evidente es lo molesto que ha sido para Alpine ver cómo les adelanta Aston Martin en apenas unos meses cuando ellos eran el cuarto mejor equipo en 2022. Y, sobre todo, que el principal responsable sea Fernando Alonso, al que Szafnauer menospreció por su edad, y al que Esteban Ocon le hizo la vida imposible.

Una rivalidad que el piloto francés desea mantener a toda costa: "Si lo piensas, terminamos la temporada en diciembre y reiniciamos a principios de marzo, son tres o cuatro meses. No sé si Aston Martin podría haber hecho eso durante la temporada, han demostrado que es posible dar un gran paso si encuentras las cosas correctas, por lo que es factible. Tenemos que pensar que es posible, de lo contrario, no tendría sentido correr".

Desde luego, Ocon confía en su equipo, y cree que conforme se acerque el verano, todo su trabajo dará sus frutos: "Estoy en la fábrica al menos uno o dos días a la semana. He visto el departamento aerodinámico, los futuros dibujos, los futuros conceptos del coches... Y hay algunas ideas realmente interesantes, estoy ansioso por verlos producidos y ya en el coche".