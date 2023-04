El deseo más inesperado de Alonso: quiere acabar su carrera como compañero de Hamilton

Han pasado 16 años desde que Fernando Alonso viviese su año para olvidar más inesperado en la Fórmula 1. El asturiano llegó en 2007 a McLaren Mercedes como flamante bicampeón del mundo tras alcanzar la gloria con Renault. Nadie esperaba entonces que lo que parecía una alianza destinada a reinar en el 'Gran Circo' terminaría sólo un año después por una batalla interna a cuenta del jefe de equipo, Ron Dennis, y su clara preferencia por su compañero, el 'rookie' Lewis Hamilton.

"No podía continuar. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje", explicó el propio Alonso al Daily Mail antes del Gran Premio de Australia, recordando las palabras del 'boss' inglés tras la penúltima carrera del año en China: "Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando'. Cuando tu equipo dice eso, no puedes seguir", señaló.

El tiempo, eso sí, ha eliminado todo rastro del rencor que el español pudiera guardar a su antiguo equipo. También las rencillas con el heptacampeón, con quien enterró el hacha de guerra hace mucho. Así lo demuestra su confesión sobre un posible fin de carrera juntos.

"Me encantaría", reconoció Alonso, porque se ven el uno al otro como "un piloto de talento y uno de los competidores más duros que hemos conocido" en toda su trayectoria. Lo ocurrido en 2007 está ya en el pasado, más aún porque el bicampeón considera que "la situación aquella temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes".

Entonces "éramos jóvenes, éramos inmaduros, éramos muchas de las cosas que no somos ahora", puntualizó el piloto de Aston Martin, y "no recibimos" la ayuda que necesitaban por parte del equipo.

De momento no parece cercano el adiós de Fernando a la Fórmula 1, pues "quiero estar dos o tres años a este nivel". Un objetivo que comparte con la escudería de Lawrence Stroll. Entre medias espera sumar su tercera corona, aunque ahora "no estamos en una posición como para ganar un campeonato, pero queremos tiempo para alcanzar esa meta".

Cumplido el trienio, "pensaré en mi futuro", pero ya avanza que "no creo que me canse de conducir". Sin embargo, "las exigencias de viajar durante una temporada tan larga pueden ser agotadoras", y es posible que "haya tenido suficiente de eso después de 23 o 24 años haciéndolo". "Por ahora, con mi experiencia, me gustaría creer que estoy mejor que nunca", concluyó 'Magic', dejando la puerta abierta a seguir al más alto nivel por un tiempo.