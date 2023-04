Alonso reivindica sus opciones de pelear el Mundial de Fórmula 1: "Fui campeón del mundo hace cuatro años"

El resurgir de Fernando Alonso en la parte noble de la parrilla del Mundial de Fórmula 1 es la noticia del año en el 'Gran Circo'. El bicampeón del mundo ha sumado tres podios en sendas carreras en el inicio de la temporada 2023 gracias, y todo tras tomar una de las mejores decisiones deportivas de su carrera: cambiar Alpine por Aston Martin.

Era una apuesta arriesgada, sin duda, y aún queda un mundo para comprobar si el rendimiento del AMR23 es real y podrá establecerse en la pelea con Red Bull, pero incluso el intratable Max Verstappen, bicampeón también y en defensa de su corona, cree y desea que el piloto asturiano consiga ganar algún Gran Premio este mismo año. De hecho, para 'Mad Max' la victoria 33 de Alonso debería ser una realidad hace mucho tiempo. Para Fernando, lógicamente, también.

Sin embargo, el escepticismo en torno al regreso de Alonso a la disputa por las victorias también es una realidad, y precisamente lo alimentan dos argumentos: las dudas, medianamente razonables, en torno al rendimiento y evolución sostenida en el tiempo de Aston Martin; y el implacable paso del tiempo, ya que este año se cumple una década del último triunfo de Alonso en un Gran Premio (España, 2013).

Por eso Fernando Alonso, que no pierde un segundo durante el parón de la competición para volver más fuerte que nunca, ha querido tomarse el tiempo para reivindicar su trabajo durante todos estos años de sequía, y para recordar al mundo, por si no se habían dado cuenta, que la velocidad jamás la perdió:

"No ha pasado tanto tiempo desde la última vez que tuve una oportunidad realista de ganar carreras. Sé que la gente siempre piensa que he estado en el túnel más oscuro durante décadas, pero he sido campeón del mundo hace cuatro años" ha rememorado el piloto ovetense, en referencia a su victoria en el Mundial de Resistencia de la FIA en 2019 corriendo para Toyota.

"He estado ganando y dominando en el Mundial de Resistencia hace sólo cuatro años. Sé que no es Fórmula 1, pero nuestro mundo no es sólo ese campeonato. Hay muchas cosas bonitas en el automovilismo" ha añadido Fernando, orgulloso de lo conseguido en otras categorías y disciplinas durante la pausa de dos años que se tomó en 2018 para 'retirarse' primero, y para volver después con Alpine a la máxima categoría del automovilismo.

"He estado luchando por podios los dos últimos años con Alpine. He estado luchando por incluso 'pole position', en Australia el año pasado, y logré la primera fila de parrilla en Canadá hace como ocho meses" ha recordado también el piloto de Aston Martin, añadiendo aún más ejemplos para desacreditar los argumentos que suelen esgrimir sus detractores en su contra.

Lo cierto es que la mágica cifra que ha enloquecido a media España, el '33', podría y debería haber llegado mucho antes. Desde 2013, esa 'anomalía estadística' que persigue a Alonso se ha visto alimentada por el declive de Ferrari primero, y por el fichaje en 2015 por McLaren Honda. Una etapa oscura de sufrimiento y aprendizaje para el piloto español, que le llevó como sabemos a dejar la Fórmula 1.

En cambio, aunque para los fans más casuales sea algo trivial o menos meritorio de lo que realmente es, tocar fondo llevó a Fernando Alonso a encontrar de nuevo la ambición. Lo hizo lejos de la Fórmula 1, pero siempre pensando en volver, y únicamente para perseguir un logro al alcance de un sólo piloto en la Historia, la 'Triple corona del automovilismo' que sólo ha logrado el británico Graham Hill.

Fernando lo dio todo y volvió a demostrar al mundo, y sobre todo y más importante a sí mismo, que es un campeón legendario. Aun así, ese título honorífico se le escapó por los pelos, ya que no pudo hacerse con las 500 Millas de Indianápolis (circuito donde sí ganó en Fórmula 1). Fue el único trofeo que le faltó, eso sí, porque en esos dos años ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans, además del título 2018-19 del Mundial de Resistencia de la FIA.

Por eso, Fernando Alonso está convencido de que sus logros en el Mundial de Resistencia con Toyota, por ejemplo, deberían haber demostrado de sobra que su velocidad y su talento innato para pilotar al más alto nivel no habían disminuido en lo absoluto en su hiatus fuera de la F1, a pesar de que solo logró un podio en su regreso a la máxima categoría con Alpine en 2021.

Aun así, Alonso ha reconocido que, efectivamente, han existido "circunstancias especiales" tras su fichaje por Aston Martin que le han devuelto a la zona más caliente de la parrilla, pero ni mucho menos había dejado de ser competitivo en el pasado: "Nunca sentí que estuviera fuera de la Q1 durante 10 años, y que ahora de repente haya vuelto a la vida. Siempre he sido competitivo y espero que ahora lo sea un poco más".

"No obstante, hasta que no ganas no cambia mucho, acabar séptimo o acabar tercero, o acabar segundo o undécimo. Eso no cambia: o ganas o pierdes" ha sentenciado Alonso, dejando claro como viene siendo habitual esta temporada que lo único que tiene entre ceja y ceja de verdad es ganar carreras, y si puede, pelear el Mundial, porque su talento y su ambición siguen intactos, y ahora tiene un equipo y un coche a su altura.