El gesto de Alonso que Tsunoda no olvidará nunca: ''Me explotó la cabeza"

La predilección de Yuki Tsunoda, piloto de AlphaTauri, por Fernando Alonso es un secreto a voces. El nipón, en más de una ocasión, ha reconocido lo mucho que admira al español desde que era un niño. La última vez este miércoles, cuando ha confesado que "aún no me creo que corra con él, es increíble".

El asturiano es uno de los ídolos del japonés y así lo ha reflejado en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyonda the Grid: "Soy fan de Fernando porque a mi padre le fascinaba. Cuando yo tenía 12 años nos sentábamos en la tribuna de la última curva de Suzuka, que no es un punto fácil. Mi padre me mostraba cómo él la trazaba al máximo por fuera, muy cerca de la línea. Si tocas la hierba te vas directo al muro. Pero él iba pegado a la línea blanca'', sentenció el japonés.

A pesar de conseguir un sueño que llevaba peleando desde pequeño, Tsunoda no termina de creerse que comparte parrilla con el bicampeón del mundo: "Aún no me creo que corra con él, es increíble. Nunca lo hubiese esperado", explicó emocionado.

Yuki analiza cada detalle que ve en la conducción de Alonso y trata de aplicarlo en su conducción. Un gran ejemplo fue la carrera en Hungría del 2021, dónde el asturiano facilitó el triunfo a su compañero de equipo, Esteban Ocon, realizando una defensa férrea ante Hamilton: "Fernando estaba entonces en Alpine, con un coche que tenía el mismo rendimiento más o menos que mi Alpha Tauri, estuvo defendiéndose 10 vueltas de Lewis. Volví a ver después esa carrera. Me impresionó".

Además, Tsunoda analizó la estrategia que utilizó el español durante esa prueba para defenderse ante las embestidas del piloto inglés: "La última curva de Hungría es muy difícil porque necesitas downforce y no puedes estar muy cerca del coche de delante por el aire sucio, y eso Fernando lo sabía. Trataba de ganar lo más posible en las últimas curvas para aprovechar eso y que no pudiera pasarle en la 1 o la 2, que es donde normalmente hay alguna opción".

El japonés, durante el Gran Premio de Turquía, aplicó la estrategia del español para proteger la posición ante el británico: "Tuve que defenderme de nuevo de Hamilton y lo hice diferente, intentando copiar lo que hizo Fernando, y pude hacerlo durante ocho vueltas esta vez", declaró.

Una anécdota para el recuerdo

Tsunoda ha admitido que el español es uno de sus mayores ídolos de este deporte y no dudó en explicar el episodio tan "encantador" que le ocurrió con Alonso: "En el GP de España me pidió el casco y me explotó la cabeza. Es algo que deseaba, pero siempre estaba demasiado nervioso para pedírselo. Estaba muy feliz. Mi corazón estaba exultante. Lo primero que hice fue llamar a mi padre", sentenció un Yuki

Por último, el piloto de AlphaTauri volvió lanzó un nuevo guiño al español: "Tenía una imagen distinta de él antes de conocerle. Esperaba que no fuese tan cercano como es. Mi sueño sería competir contra él por el título de la Fórmula 1", concluyó el nipón.