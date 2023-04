Nuevo récord Guinness: Pablo Fernández nada 104,4 kilómetros a contracorriente en 24 horas

Si hace una semana fue Beatriz Flamini la encargada de cumplir récords con sus 500 días bajo tierra, este jueves se lo ha ganado Pablo Fernández, que ha conseguido nadar 104,4 kilómetros a contracorriente durante 24 horas, superando la marca anterior de 102,8.

Fernández, que nació en Carabanchel (Madrid) hace 42 años, puede celebrar ya su sexto récord Guinnes. Se ha pasado un día entero metido en la piscina del polideportivo del colegio Santa María de los Apóstoles, en su barrio natal, para entrar en la historia y, sobre todo, por una buena causa.

"Se trataba también de dar visibilidad a la Fundación Clicollege, que ayudará a chicos con espíritu emprendedor en los distritos más humildes de Madrid. Estoy muy contento de lanzarla e inspirar a la próxima generación. Todo es posible si se trabaja duro", ha explicado al salir de la piscina.

Aunque ha reconocido que "ha sido más fácil gracias al apoyo de 600 niños" que le han apoyado y le han " ayudado a mantener la concentración", ha sido un reto complicado de superar.

"El peor momento ha sido sobre las dos o las tres de la mañana. De repente el reloj se paraba, he bajado la velocidad y he pensado que no superaba el récord. Me he centrado brazada a brazada, siguiente hora, siguiente hora, y cuando ha amanecido me he sentido mucho mejor, han empezado a llegar los niños, he recuperado esa velocidad y hemos podido batirlo. También tuve algún problema digestivo, porque he ingerido casi 20.000 calorías... pero todo bien", ha confesado.

Lo cierto es que no ha hecho las 24 horas sin parar, puesto que lo hacía "cada 60 minutos para comer", aunque esos momentos le han afectado psicológicamente porque "cuando paras dejas de avanzar, y en este caso se trataba de nadar la mayor distancia posible".

Fundamental en esta prueba ha sido su preparación previa con grandes sacrificios. Pablo ha reconocido que se levanta "todos los días a las cinco de la mañana para nadar tres o cuatro horas, sesiones de gimnasio por la tarde, ayunos de 16 o 24 horas, sesiones de meditación... todo para poder rendir cuando llega un momento como el de hoy".

Después de este reto, tiene claro que lo que quiere ahora es "dormir 24 horas", pero antes "estirar un poco, hidratarme y comer algo...". Además, tiene ganas de tomarse "un buen vino y una buena carne", algo que lleva meses sin hacer.

Con este hito, Pablo se ha convertido en el nadador español con más Guinness de la historia. Ahora su deseo es que alguno de los que ha estado apoyándole durante esas 24 horas "se lo plantee y pueda batir un récord algún día".