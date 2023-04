Otra decepción para Nadal: no jugará en Madrid y es duda para Roland Garros

A pocos días de comenzar el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal ha confirmado que no puede jugar. Tras los rumores, ha sido el propio tenista quien se ha pronunciado en las redes sociales afirmando que "la lesión sigue sin curarse".

"No puedo trabajar lo que necesito para para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual", ha explicado.

Además, ha explicado sus sentimientos acerca de esa "lesión importante" en el psoas ."En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil".

Esta ausencia supone el séptimo torneo que Nadal no puede jugar en esta temporada. Ya ha tenido que decir que no a Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo y el Trofeo Conde de Godó, y más citas pueden unirse a esta lista, como es el caso de Roma.

Queda esperar a que el español pueda salir a las pistas de Roland Garros, que arrancará el próximo 28 de mayo. Allí quiere conseguir su decimoquinta copa tras ganarla en la temporada anterior, lo que podría ocurrir por las numerosas similitudes que está viviendo con el año 2022, cuando ganó dicho campeonato.